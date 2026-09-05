Oasis e Nanni Moretti: la grande giornata del cinema a Venezia

AGI - Quella di oggi è sicuramente una delle giornate più attese dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Per due ragioni: Nanni Moretti e gli Oasis. Due nomi che sono anche due grandi ritorni.
Il regista italiano torna infatti al Lido con 'Succedera' questa notte', film in concorso dopo 37 anni di assenza da Venezia, da quando nel 1989 presento' 'Palombella rossa', fuori concorso. E assieme a lui ci sara' anche il cast composto tra gli altri da Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Akerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi, Antonio De Matteo.
Ma grande, enorme, attesa è riservata anche a un altro ritorno: quello dei due fratelli piu' litigiosi di sempre, Liam e Noel Gallagher. Il duo sarà infatti a Venezia con il docufilm fuori concorso 'Oasis: Don't Look Back in Anger', diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e dedicato al tour della reunion dello scorso anno.
Da Robert Pattinson ai premi collaterali: tutti gli altri ospiti della giornata
A calcare il red carpet sarà anche Roberto Pattinson, altro divo amatissimo, arrivato a Venezia per 'Primetime' di Lance Oppenheim, pellicola che racconta la storia di un conduttore televisivo ispirato a Chris Hansen, il giornalista diventato celebre negli Stati Uniti per le sue inchieste sui predatori sessuali.
Poi spazio ai premi collaterali:
-
Premio Gina Lollobrigida: alle 11 all'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior sarà assegnato il riconoscimento promosso dal ministero della Cultura e da Cinecitta'.
-
Premio Kine'o: nel pomeriggio, alla Casa Cinema Giovani, sarà il momento della cerimonia che quest'anno celebra i 25 anni dalla fondazione.
Tra i protagonisti della cerimonia ci saranno Faye Dunaway, alla quale sarà assegnato il Premio alla Carriera, e Nicola Peltz Beckham, destinataria del Rising Star Award. Tra gli altri premiati figurano Chiara Francini, Maria Gifuni, Sara Lazzaro, Raniero Monaco di Lapio e Alp Navruz.