Mannoia incanta Roma, 'Anime salve' omaggio a Faber e Fossati

AGI - "Se riusciamo ancora a commuoverci con queste canzoni vuol dire che le nostre anime sono salve". Così Fiorella Mannoia si è rivolta al suo pubblico, "a casa", a Roma, nella prima serata - sold out - alla Cavea all'Auditorium Ennio Morricone, del suo tour 'Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve'. E stasera si replica.
A piedi scalzi per tutto il concerto, look nero, pantalone barrel e gilet scuro illuminato dai bagliori di infinite paillettes, Fiorella Mannoia ha cantato per quasi 2 ore e mezza piena della sua inesauribile energia e della voce potente che non conosce incertezze, anche quando balla e si muove sul palco con la sua usuale padronanza.
I temi del concerto: dalla pace ai diritti
Un concerto dove le canzoni diventano strumento di un impegno civile che coinvolge e sprona il pubblico a non mollare anche quando si è minoranza. E c'è tutto: le parole contro la guerra, quelle a difesa della persona e a favore dei "nativi palestinesi", parole contro i giudizi superficiali avallati dalla Rete e contro chi dice che il femminicidio non esiste; parole che rivendicano un femminismo "che non è odio per gli uomini, anzi", ha sottolineato la cantante. E ancora, parole che ricordano chi nasce in un genere nel quale non si riconosce e che vive una transizione che "porta dolore fisico, psicologico e che scatena il giudizio degli altri" (cantando 'Princesa'); parole sui migranti che "sono esseri umani" e invece "i politici fanno proclami acchiappa-like". Parole che si scagliano contro la guerra e dopo la 'Canzone di Piero' il pubblico le tributa una standing ovation. Ma lei si schermisce: "Questo è per Fabrizio".
L'impronta di De André e Fossati
"Questo per me non è solo un concerto - ha detto Fiorella Mannoia - questo è per me un viaggio dell'anima, un concerto speciale. Io sono nata due volte, la seconda volta quando a 14 anni ascoltai De André. "Che la pietà non vi rimanga in tasca" cantava e questo mi ha cambiato la vita, mi ha insegnato a non giudicare, ad avere empatia, a tendere la mano a chi rimane indietro. Mi ha dato l'imprinting e sono diventata quella che sono, a tanti posso piacere anche se molti mi detestano", ha detto con un sorriso. E poi Ivano Fossati, "che ho conosciuto nell'87 - ha raccontato l'interprete tra una canzone e l'altra - le sue canzoni che ho interpretato per me sono fondamentali. Canto 'Luna spina', che non canto da molto tempo".
I grandi successi in scaletta
E il suo pubblico la ama e la 'riconosce' - "Fiorella sei un fiore" grida qualcuno a più riprese - e canta le canzoni di De André e Fossati, che conosce a memoria, reinterpretate dalla cantante. Tantissimi i successi: 'Il pescatore' e 'La canzone di Marinella'; 'C'è tempo' e 'La mia banda suona il rock', solo per dire alcuni dei titoli più celebri dei due cantautori. Il tour 'Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve' è un viaggio potente e intenso nel repertorio di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, figure cruciali per la carriera e la storia artistica dell'interprete romana, in occasione dei 30 anni dell'album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati. Ma in scaletta non sono mancati alcuni dei brani più celebri interpretati da Fiorella Mannoia: 'Sally', 'Quello che le donne non dicono' e 'Mariposa', cantata alla fine in un riuscito duetto con la giovane Elena D'Elia, appena 20 anni, scoperta nella fucina di talenti di 'Amici', che aveva aperto il concerto. "Un talento in cui credo" l'ha presentata Mannoia.
I prossimi appuntamenti dal vivo
Stasera, nuovo appuntamento alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell'ambito del Roma Summer Fest. Poi il viaggio live dell'artista continuerà in autunno nei maggiori teatri. Ma senza dimenticare un altro evento fondamentale: all'Arena di Verona, il 21 settembre, Fiorella Mannoia sarà tra i protagonisti di 'Una Nessuna Centomila', l'appuntamento che riunisce le grandi voci della musica italiana contro la violenza sulle donne.