Mostra del Cinema di Venezia: i 10 film da non perdere

AGI - Ventuno film in concorso e quasi 200 opere complessive tra lungometraggi, biopic, docufilm e sperimentazioni. Prende il via l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e i riflettori sono già puntati sulle pellicole destinate a far parlare di sé.
Ecco la guida ai titoli più attesi, ai casi più discussi e alle curiosità più stravaganti da tenere d'occhio al Lido.
I Film Più Attesi in Concorso e Fuori Concorso
"Succederà questa notte" di Nanni Moretti
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Sezione: Venezia 83 Concorso
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Cast: Nanni Moretti, Louis Garrel, Jasmine Trinca, Angela Finocchiaro.
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Perché vederlo: Segna l'attesissimo ritorno di Nanni Moretti con un racconto intimo di attesa e desiderio sospeso.
2. "Bunker" di Florian Zeller
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Sezione: Venezia 83 Concorso
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Cast: Penélope Cruz, Javier Bardem.
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Perché vederlo: Una delle coppie più famose di Hollywood mette in scena la crisi di un matrimonio legato alla costruzione del bunker di un miliardario tech.
3. "The Echo Chamber" di Andrea Pallaoro
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Sezione: Venezia 83 Concorso
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Cast: Luca Marinelli, Susan Sarandon, Alicia Vikander.
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Perché vederlo: Grande prova d'attore per Luca Marinelli su una sceneggiatura che rappresenta l'ultima eredità artistica di Bernardo Bertolucci.
4. "Bucking Fastard" di Werner Herzog
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Sezione: Venezia 83 Concorso
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Cast: Kate Mara, Rooney Mara.
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Perché vederlo: Il maestro Herzog esplora un gioco di identità riflesse e simbiosi tra due sorelle.
5. "Oasis: Don't Look Back in Anger" di Dylan Southern e Will Lovelace
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Sezione: Fuori Concorso
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Perché vederlo: È il docufilm evento sulla reunion degli Oasis. A presentarlo al Lido saranno presenti proprio i fratelli Liam e Noel Gallagher.
I Titoli Più Discussi e Politici
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"Musk" di Alex Gibney (Fuori Concorso): Il premio Oscar firma un documentario senza filtri sulla figura controversa dell'imprenditore Elon Musk.
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"Ink" di Danny Boyle (Venezia 83 Concorso): Ricostruisce l'acquisizione del Sun da parte di Rupert Murdoch nel 1969, un momento chiave per la storia del giornalismo d'assalto.
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"La città dei vivi" di Edoardo Gabbriellini (Orizzonti): Adattamento crudo e amaro sul terribile omicidio di Luca Varani a Roma, destinato a far discutere la critica.
Le Curiosità Uniche di Questa Edizione
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Il film record di 7 ore: “Joie de vivre” di Luca Guadagnino (Fuori Concorso) dura ben 435 minuti, diventando l'opera più lunga mai presentata nella storia della Mostra.
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Il docufilm girato in Intelligenza Artificiale: “Be Brave” (Fuori Concorso), dedicato a Renzo Rosso (fondatore di Diesel), è stato interamente rielaborato tramite algoritmi di IA.
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L'architettura in 3D: “From Inside Out” di Wim Wenders (Fuori Concorso) sfrutta il 3D immersivo per far "entrare" fisicamente lo spettatore negli edifici dell'architetto Peter Zumthor.