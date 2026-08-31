A Golfo Aranci nasce il Festival della Letteratura e della Solidarietà

AGI - Quattro serate dedicate alla letteratura contemporanea e all’impegno sociale: è la prima edizione del Festival Golfo Aranci Letteratura e Solidarietà, in programma dal 5 all’8 settembre sul lungomare del piccolo borgo affacciato sulla costa della Gallura.
Ideata dallo scrittore filantropo Sebastiano Nata (alias Gaetano Carboni, già creatore di altri importanti premi letterari dai risvolti solidali e personaggio unico nel nostro panorama culturale) e fortemente sostenuta dal sindaco Giuseppe Fasolino, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la letteratura in strumento concreto di crescita e inclusione. Nel gruppo di lavoro anche la promotrice culturale Elisabetta D’Andrea, la presidente del Consiglio comunale Alessandra Feola e la delegata all’Istruzione e Sanità Stefania Frau. “Cultura e solidarietà sono due elementi essenziali per la crescita umana di ogni persona e per uno sviluppo armonico della nostra società”, ha spiegato Sebastiano Nata. “Di solito vengono considerati in modo separato, noi li abbiamo uniti”. Cinquantamila euro per borse di studio e solidarietà Il tratto distintivo del festival sarà proprio la sua componente solidale.
50 mila euro per borse di studio e solidarietà
Il Comune di Golfo Aranci e Fondazione 153 metteranno a disposizione 50 mila euro destinati all’istituzione di borse di studio per gli studenti più meritevoli del territorio e al sostegno di due realtà del terzo settore: Busajo, impegnata a offrire un futuro alle bambine e ai bambini di strada di Soddo, in Etiopia, e l’Associazione per l’amicizia Italia-Birmania, attiva in progetti di solidarietà sociale in ambito nazionale e internazionale. L’iniziativa punta inoltre a proseguire durante l’inverno con l’organizzazione di corsi di scrittura rivolti ai giovani di Golfo Aranci, con l'obiettivo di rendere lettura e scrittura strumenti permanenti di formazione e partecipazione grazie alla creazione di un presidio culturale stabile.
Sedici autori e sedici libri
Il programma propone 16 autrici e autori per 16 opere, protagoniste di altrettanti incontri con il pubblico. Tra gli ospiti sono attesi Marcello Fois, con ‘L’immensa distrazione’ (Einaudi), Emanuele Trevi, con ‘Mia nonna e il Conte’ (Solferino), Romana Petri, con ‘Distanza di sicurezza’ (Neri Pozza), Marco Lodoli, con ‘Solo un giorno’ (Einaudi), Elena Stancanelli, con ‘La gioia di ieri’ (Einaudi), Antonio Spadaro, con ‘A passo d’uomo’ (Marsilio), Angelo Ferracuti, con ‘Il figlio di Forrest Gump’ (Mondadori) e Sebastiano Nata, con ‘Esercizi di salvezza’ (Frassinelli). Completano il programma Ciriaco Offeddu con ‘Angelina’ (Bompiani), Franco Curreli con ‘Il raccolto dell’anima’ (Catartica), Melania Muscas con ‘Il sangue degli immortali’ (Giunti), Maria Laura Berlinguer con ‘La cena delle anime’ (HarperCollins), Pierpaolo Di Mino con ‘Lo splendore’ (Laurana), Francesco Pala con ‘Il dominio della resa’ (Neri Pozza), Bibbiana Cau con ‘La Levatrice’ (Nord) e Marco Agostino Amucano con ‘Racconti sparsi’ (Paolo Sorba).
L'omaggio a Grazia Deledda
Nel corso del festival è previsto anche un omaggio alla grande scrittrice sarda Grazia Deledda, in occasione del centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura.
Il programma
Sabato 5 settembre: Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Fasolino e l’intervento della delegata all’Istruzione e Sanità Stefania Frau, saranno presentati i progetti di Busajo, con Martino Montanarini, e dell’Associazione per l’amicizia Italia-Birmania, con Cecilia Brighi. Seguiranno gli incontri con Pierpaolo Di Mino, Marco Agostino Amucano, Sebastiano Nata e Bibbiana Cau.
Domenica 6: settembre In programma gli incontri con Francesco Pala, Angelo Ferracuti, Franco Curreli e Maria Laura Berlinguer.
Lunedì 7 settembre: Spazio a Emanuele Trevi, Melania Muscas, Marcello Fois ed Elena Stancanelli.
Martedì 8 settembre:
Chiusura affidata ad Antonio Spadaro, Ciriaco Offeddu, Marco Lodoli e Romana Petri. Al termine, i saluti istituzionali della presidente del Consiglio comunale Alessandra Feola.