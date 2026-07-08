Ostia si prepara ad accogliere Roma Urban Comics

AGI - Roma si prepara ad accogliere un evento dedicato alle nuove generazioni. Domenica 12 luglio alle ore 18.30, presso il Big Babol The Spot di Ostia, si terrà la presentazione ufficiale di Roma Urban Comics, il nuovo festival che dal 18 al 20 settembre 2026 trasformerà uno degli skatepark più grandi d'Europa in un grande villaggio della cultura pop e Urban.
L'incontro rappresenterà l'occasione per svelare al pubblico, alle istituzioni, agli operatori culturali e ai media il programma della prima edizione del festival, i suoi obiettivi, i primi ospiti confermati e le numerose attività che animeranno i tre giorni della manifestazione. All'iniziativa prenderanno parte Andrea Morelli, Assessore alle Scuole e alle Politiche Giovanili del Municipio X di Roma Capitale e Valentina Prodon, Vicepresidente e Assessore alla Transizione Ecologica, Ambiente e Sport del Municipio X di Roma Capitale. Coinvolte nell'organizzazione dell'evento le associazioni ASD Oasi Verde, realtà che gestisce il Big Babol The Spot e l'APS Altri Caratteri, ideatrice e organizzatrice di Latina Comics & Games, manifestazione che, alla sua prima edizione nell'ottobre 2025, ha richiamato oltre 30.000 visitatori, affermandosi tra gli eventi dedicati alla cultura pop più partecipati del Centro Italia.
Roma Urban Comics nasce da un'idea innovativa: mettere in dialogo il mondo del fumetto, del gaming, del fantasy e della cultura pop con quello degli sport urbani, creando un format inedito nel panorama italiano. Per tre giorni il Big Babol The Spot diventerà un grande spazio dedicato alla creatività, all'intrattenimento e alla partecipazione, con un programma pensato per coinvolgere famiglie, giovani, studenti e appassionati di ogni età.