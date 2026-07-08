Torna la giornata dedicata alla 'ricerca psicologica'

AGI - Torna venerdì 24 luglio alla Fortezza da Basso di Firenze, all'interno di Casa Italia Mindlabs | ICAP26, la Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, promossa dall'Associazione Italiana di Psicologia (AIP).
Nell'obiettivo di mettere la ricerca a disposizione di cittadini e istituzioni approfondendo un tema ritenuto centrale nella contemporaneità, quest'anno la Giornata sarà dedicata a 'Soggettività e democrazia', di cui si discuterà approfonditamente cercando di porre in evidenza anche possibili strategie concrete, utili ad affrontare le criticità emerse.
Il tema dell'edizione 2026
Attraverso una struttura a più sessioni, l'evento darà voce a studiosi e accademici, che orienteranno il confronto su vari aspetti: la crisi della democrazia, quella del suo rapporto con cittadini e istituzioni, le sue forme di partecipazione. In particolare, sarà dato rilievo al legame tra democrazia e condizione esistenziale di individui e società, al fine di sottolineare l'importanza nel nostro tempo di temi come la disuguaglianza, la marginalità e il diritto alla cura.
Gli organizzatori
L'iniziativa (a ingresso libero con iscrizione) è organizzata dall'Associazione Italiana di Psicologia (società scientifica nata nel 1992, cui aderiscono oltre 2.800 tra dottorandi, ricercatori e professori delle università e dei centri di ricerca italiani), in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Toscana, con il contributo del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) dell'Università degli Studi di Firenze, del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi e della Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani.
Il programma
A inaugurare i lavori sarà una lectio magistralis di Gian Vittorio Caprara, tra le figure più eminenti della psicologia italiana, che affronterà il tema 'Sfida morale e democrazia'.
Seguiranno il panel su 'Giovani e democrazia: costruire partecipazione e identità', in cui verranno approfondite le sfide poste dall'educazione dei giovani alla partecipazione attiva e civica, alla corresponsabilità, alla cooperazione e alla socialità, e quello su 'Cittadinanza e affetti. Il fondamento soggettivo della democrazia', in cui si evidenzierà il ruolo delle emozioni, mettendo in luce come gli affetti costituiscano una componente essenziale dei processi democratici.
Tecnologie, welfare e psicologia
Obiettivo del panel 'Soggettività contemporanea e tecnologie digitali' sarà quello di approfondire l'impatto delle nuove tecnologie sui processi di costruzione della soggettività. L'attuale ecosistema comunicativo digitale, infatti, esercita un'influenza significativa sia sulle modalità con cui le persone orientano la propria attenzione, sia sui processi che guidano la formazione dei giudizi individuali.
Nella sessione dedicata a 'Dalla cura della democrazia alla democrazia della cura' verranno approfonditi i temi degli strumenti di inclusione dei soggetti fragili e quello del supporto per i caregiver.
Nel panel 'Welfare e democrazia. Lo psicologo di base: esperienze a confronto' si discuterà della figura dello psicologo di base nel ripensamento radicale del rapporto tra cittadino, istituzioni e diritto alla salute.
Nell'incontro 'Identità fluide e bias cognitivi: le dinamiche democratiche nell'era delle interazioni ibride' si cercherà infine di capire se e come integrare la lentezza riflessiva del "reale" con la velocità, talvolta distorsiva e distopizzante, del "virtuale".
La tavola rotonda conclusiva
La seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica si concluderà con una tavola rotonda intitolata 'Soggettività e democrazia. Proposte per un dibattito'. La discussione prenderà avvio dal documento elaborato dall'Associazione Italiana di Psicologia sul tema della democrazia e della sua crisi contemporanea, che propone una lettura psicologica e psicosociale delle trasformazioni in corso nei rapporti tra individui, istituzioni e spazio pubblico.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'AIP; per le iscrizioni, il sito www.icap2026.org/giornata-nazionale-aip.