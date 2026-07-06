Ultimo annuncia il nuovo tour negli stadi nel 2027. Le date

ADV
AGI - "Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra". Dopo il successo del grande concerto-evento di Tor Vergata a Roma, Ultimo ha annunciato il nuovo tour negli stadi per il 2027. I biglietti saranno in vendita da dopodomani, mercoledì 8 luglio dalle ore 14. "La favola continua", ha aggiunto il cantante.
ADV
Le tappe
ADV
Si comincia il 10 giugno 2027 da Lignano Sabbiadoro per finire a Olbia il 24 luglio con tappe a Bologna, Padova, Milano, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze e Torino.
Leggi anche:
Ultimo Re di Roma: l'arrivo in elicottero, il duetto con Moro e le lacrime davanti a 250 mila fan
Duecentocinquantamila voci accendono la Capitale per un live epico. Il cantautore romano conquista la sua città e si commuove: "Siamo nella storia". Le congratulazioni della Premier Meloni: "Bravo Ultimo"
Condividi
ADV