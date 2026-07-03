Murakami: 'Vi spiego perché la mia scrittura è diversa dall'IA'

AGI - Il celebre scrittore giapponese Haruki Murakami ha affermato che i suoi libri sono "completamente diversi" da ciò che può produrre l'intelligenza artificiale (IA), in un'intervista pubblicata questo venerdì in occasione del lancio del suo nuovo romanzo.
"La storia di Kaho", il primo libro dell'autore ad avere una donna come protagonista, è uscito in vendita a mezzanotte in alcune librerie del Giappone, dove si sono formate file di decine di persone.
L'IA e la scrittura
"L'IA tiene conto di tutto ciò che è accaduto finora e stabilisce analogie", ha assicurato Murakami in una conversazione con l'agenzia di stampa Kyodo. "Ma i processi con cui scrivo i romanzi sono completamente diversi".
I rapidi progressi dell'IA generativa hanno reso possibile che questi modelli scrivano libri e storie complete in pochi secondi. Tuttavia, il ruolo di un romanziere consiste nel "far emergere qualcosa di nuovo che all'improvviso ti passa per la mente", ha difeso Murakami.
Chi è Murakami
L'autore di "Tokyo Blues" e "Kafka sulla spiaggia" è noto per le sue complesse narrazioni sull'assurdo e sulla solitudine della vita moderna, tradotte in una cinquantina di lingue. I suoi libri hanno avuto molto seguito anche in Italia con la diffusione di quello che molti chiamano "realismo magico", in cui la quotidianità delle vicende umane si fonde con le mille possibilità, invisibili agli occhi, che la magia può creare o far immaginare.
Quando si immerge nella scrittura di una sto, i personaggi elaborati da Murakami gli appaiono all'improvviso, e "non è qualcosa che nasce da analogie", ha spiegato. "Probabilmente l'IA non può farlo", ha sostenuto.
Una donna protagonista per la prima volta
Nella sua nuova opera, una donna assume per la prima volta il ruolo principale, ha indicato la sua casa editrice, Shinchosha, sul proprio sito web. "Avevo la sensazione di vedere il mondo attraverso occhi diversi da quelli che uso di solito", ha assicurato lo scrittore in un'altra intervista al quotidiano Asahi pubblicata questo venerdì.
"Naturalmente, posso solo immaginare come le donne vedono il mondo", ha aggiunto. "Ma quando ho scritto 'Kafka sulla spiaggia', vedevo il mondo attraverso gli occhi di un ragazzo di quindici anni, e in questo senso, un romanziere può diventare qualsiasi cosa".
"Poco prima di scrivere questo libro, ho trascorso un periodo al Wellesley College, un'università femminile negli Stati Uniti", ha spiegato l'autore al quotidiano giapponese. "Attualmente si apprezzano molto i punti di vista delle donne, e credo che il fatto di essere stato immerso in quell'ambiente abbia influenzato anche Kaho questa volta", ha proseguito.
Japanese author Haruki Murakami releases 1st novel in 3 years https://t.co/DLPC3AxdsR— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) July 3, 2026
L'attesa per il nuovo libro
C'è chi ha aspettato la mezzanotte davanti alle librerie, chi ha partecipato a letture notturne e chi si è presentato all'apertura dei negozi, come alla libreria Sanseido, la mattina seguente. In Giappone l'uscita di un nuovo libro di Haruki Murakami continua a essere un evento capace di richiamare lettori di ogni età, pronti a rituffarsi nell'universo narrativo dello scrittore dopo tre anni di attesa.
Riaperta di recente dopo quattro anni di lavori di ristrutturazione, la storica libreria Sanseido, nel quartiere di Jimbocho - il distretto librario di Tokyo, celebre per le sue decine di librerie - ha aperto le porte a un gruppo di appassionati che ha trascorso la notte leggendo Murakami, raccolto tra gli scaffali illuminati da luci soffuse.
Japan fans mark release of new Haruki Murakami novel at midnight in Tokyo https://t.co/Dt8t1sdrGs— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) July 3, 2026
Anche la libreria principale di Kinokuniya, nel vivace quartiere di Shinjuku, ha organizzato un conto alla rovescia fino alla mezzanotte per celebrare l'uscita del nuovo libro insieme ai fan più appassionati. La mattina successiva, tuttavia, non mancavano nemmeno i lettori arrivati di buon'ora per acquistarne una copia.
"Murakami si concentra sulla parte più profonda delle persone e rifugge la superficialità", ha raccontato a EFE Rinako, 38 anni, che segue lo scrittore da quasi vent'anni. Secondo la lettrice, il suo stile semplice rende le opere particolarmente scorrevoli e accessibili. Ohtake Hideki, 57 anni, stringeva invece diverse copie del volume: una destinata alla lettura e le altre da conservare intatte nella propria biblioteca. "Mi appassiona cercare ciò che si nasconde dietro le storie di Murakami", ha spiegato.
Le opere principali
Tra le opere più celebri dello scrittore giapponese figurano Norwegian Wood (pubblicato in Italia come Tokyo Blues, 1987), Sputnik, il mio amore (1999) e Kafka sulla spiaggia (2002). I suoi libri sono stati tradotti in oltre cinquanta lingue. La storia di Kaho sarà pubblicato in Italia da Tusquets Editores nella primavera del 2027.
Da anni indicato come uno dei principali candidati al Premio Nobel per la Letteratura, Murakami ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Frank Kafka e il Premio Yomiuri per la Letteratura.