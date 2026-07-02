Il Giappone vuole sviluppare 10 milioni di robot IA entro il 2040

AGI - Il Giappone ha intenzione di sviluppare un modello di intelligenza artificiale nazionale e di mettere in funzione 10 milioni di robot dotati di IA in oltre una dozzina di settori entro il 2040. Il Paese investirà circa 6 miliardi di dollari nel modello di IA nazionale, che sarà sviluppato da Noetra, un consorzio di aziende che include SoftBank e Sony.
I Paesi di tutto il mondo stanno cercando di sviluppare modelli di IA sovrani per ridurre una dipendenza potenzialmente pericolosa dalle tecnologie provenienti da Stati Uniti e Cina.
L'investimento del Giappone e il ruolo di Noetra
Alcuni organi di stampa nipponici hanno riportato che il governo stanzierà fino a mille miliardi di yen (6,1 miliardi di dollari) nei prossimi cinque anni, in base ai risultati dell'iniziativa. Il numero di aziende che investono in Noetra è destinato a salire a 44, includendo realtà dei settori automobilistico, elettronico e manifatturiero, oltre a finanza e logistica, secondo quanto riferito dal quotidiano economico Nikkei.
Fanno parte di Noetra anche Sony, Honda e NEC, che compaiono tra i principali azionisti. Il progetto è stato affidato anche all'AIST, istituto di ricerca statale, dal ministero dell'Economia (METI) e dalla sua agenzia NEDO, per il periodo 2026-2030. L'obiettivo è un modello multimodale capace di combinare linguaggio, immagini, video e dati sensoriali, così che i robot possano interpretare l'ambiente e agire di conseguenza. Il finanziamento pubblico coprirà con certezza solo i primi due anni, dopo i quali il governo valuterà anno per anno se continuare.
IA fisica e robot
Noetra si concentrerà in particolare sulla "IA fisica" (physical AI); martedì il governo ha inoltre annunciato una versione aggiornata della propria strategia per la robotica basata sull'IA. A differenza della semplice interazione con gli utenti tramite software su uno schermo, l'IA fisica riguarda l'impiego dell'intelligenza artificiale in contesti reali, come auto a guida autonoma, robot industriali o persino androidi con funzioni di maggiordomo.
Nonostante gli ingenti investimenti e gli ambiziosi progetti legati ai robot dotati di IA, la loro applicazione e le loro prestazioni in contesti reali rimangono limitate.
Le parole del ministro Akazawa
"Questa strategia fissa l'obiettivo di impiegare circa 10 milioni di robot entro il 2040 e, includendo anche i settori della ristorazione, della produzione alimentare e della sanità, promuoverà con decisione l'adozione sociale della tecnologia in un totale di 18 ambiti", ha dichiarato il ministro dell'Industria Ryosei Akazawa.