Libri d'artista, 'San Francesco' di Alfonso Masullo a tiratura limitata

AGI – In occasione delle celebrazioni per l'Ottocentenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, la casa editrice Consulting Art Srl di Raffaele Tortorella annuncia la realizzazione di un nuovo, esclusivo libro d'artista. L'opera reca la firma di Alfonso Masullo, executive and export manager di Consulting Art, che in qualità di direttore artistico ed editoriale è riuscito a dare vita a un volume unico nel suo genere.
Grazie a una progettazione minuziosa e alla cura dei minimi dettagli in fase ideativa, ogni singolo esemplare della tiratura limitata si configura come un pezzo d'arte a sé stante, differente da tutti gli altri. Il volume, intitolato "San Francesco d'Assisi. Un giovane Santo di 800 anni", è impreziosito dal lavoro del Maestro Alessandro Romano, scultore di fama internazionale e unico artista vivente a vantare ben quattro sculture marmoree monumentali collocate all'interno delle storiche nicchie michelangelesche nella Basilica di San Pietro in Vaticano.
Le opere e i dettagli artistici
Per questa straordinaria edizione, il Maestro Romano ha realizzato sia il prototipo del volto di San Francesco - impresso sulla medaglia coniata dall'Antica Zecca di Lucca e incastonata al centro della speciale copertina in vetro di Murano - sia le otto tavole fuori testo che ripercorrono e narrano i momenti più significativi e intensi della vita del Santo di Assisi.
I contributi e la tiratura limitata
Ad arricchire il valore scientifico e culturale dell'opera concorrono due importanti contributi testuali. Il primo, firmato da monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno e il secondo dal docente e storico d'arte Francesco Gallo Mazzeo. L'opera è in tiratura limitata di 256 esemplari complessivi.