Rosso Panarea, il nuovo romanzo di Francesco Musolino

AGI - C’è una Sicilia da cartolina, fatta di mare, luce, isole, lusso mediterraneo e vacanze esclusive. E poi c’è la Sicilia che Francesco Musolino sceglie di raccontare in Rosso Panarea, nuovo romanzo pubblicato da Edizioni E/O (pp.240, 19 euro) e seconda indagine dell’ispettore Giorgio Garbo, protagonista presentato per la prima volta in 'Giallo Lipari'.
Il titolo richiama una delle isole più glamour dell’arcipelago eoliano, ma il romanzo lavora proprio sul rovesciamento di quell’immaginario: sotto la superficie mondana, tra sfilate, regate, influencer e giornalismo d’assalto, si apre un’indagine che porta alla luce violenza, misoginia digitale e ossessioni contemporanee.
Al centro della storia c’è la morte di una giovane modella, ritrovata su una spiaggia. È il primo segnale di un disegno più cupo, legato a un rituale macabro e a un odio organizzato contro le donne. Garbo si addentra così nei forum e nei linguaggi della galassia incel, comunità maschili radicalizzate nelle quali la frustrazione viene trasformata in ideologia e la misoginia in rivalsa.
Misoginia e violenza
Musolino usa la struttura del noir per raccontare un fenomeno sociale: la violenza che nasce online, la mercificazione del corpo femminile, la trasformazione della cronaca nera in consumo mediatico.
Il romanzo è ambientato un mese dopo gli eventi di Giallo Lipari. L’azione si sposta a Panarea, isola simbolo del lusso e della mondanità, ma l’indagine conferma l’impianto della serie: le Eolie non come scenario esotico o fondale turistico - o almeno non solo - ma un microcosmo narrativo in cui bellezza e inquietudine convivono. Il Mediterraneo di Musolino non è pacificato: è un luogo attraversato da contraddizioni, dove l’arrivo dei turisti, il potere dei social e la fragilità delle relazioni producono tensioni pronte a esplodere.
Torna l'ispettore Garbo
A guidare l’inchiesta è ancora Giorgio Garbo, ispettore milanese trasferito alle Eolie e ribattezzato ’u milanisi. Garbo è un personaggio costruito sul contrasto: viene dal Nord, ama la nebbia, la montagna, lo sci, l’ordine urbano; si ritrova invece in un arcipelago dominato da caldo, mare, lentezza e codici sociali che fatica a decifrare.
È un investigatore analogico in un mondo sempre più regolato dai social, dai telefoni, dalle immagini rubate e dalla reputazione digitale. Proprio questa distanza lo rende efficace: Garbo osserva, diffida, inciampa nei luoghi comuni e osserva ciò che gli altri danno per scontato.
Con Giallo Lipari, Musolino aveva introdotto Garbo in un’indagine che intrecciava cyber stalking, revenge porn, traffico di fentanyl e prostituzione d’alto bordo. Rosso Panarea prosegue quella traiettoria e alza il tiro sul versante sociale, spostando il noir verso un terreno esplicitamente contemporaneo: l’odio online, la radicalizzazione maschile, il rapporto tra violenza reale e linguaggi digitali. Accanto a Garbo torna anche la vice ispettrice Milena Russo, figura centrale nella nuova inchiesta e contrappunto necessario allo sguardo del protagonista.
Francesco Musolino, nato a Messina nel 1981, è giornalista e scrittore. Ha collaborato con diverse testate nazionali, ha pubblicato il romanzo 'L’attimo prima', il saggio 'Le incredibili curiosità della Sicilia', il libro per ragazzi 'Miti e storie del mare' e, per Edizioni E/O, il noir mediterraneo Mare mosso, selezionato al Premio Scerbanenco. È anche docente di scrittura creativa alla Scuola Holden e ideatore del progetto no profit @Stoleggendo.
Rosso Panarea si presenta dunque come un romanzo di indagine, ma anche come un racconto sulle forme nuove della violenza e sul modo in cui la società la guarda, la commenta e spesso la consuma. Non aspettatevi il solito “giallo delle vacanze” ambientato in una Sicilia assolata: questa è una storia che usa il fascino delle Eolie per mostrare ciò che di solito resta fuori dall’inquadratura.