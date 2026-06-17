'Le notti bianche' al tramonto, Roma stasera legge Dostoevskij con Baricco

AGI - Leggere 'Le notti bianche' di Dostoevskij, oggi alle 20.47 - ora esatta del tramonto - in 300 luoghi di Roma. Una lettura corale e diffusa che si farà sentire da alcuni luoghi iconici della città, come l'Ara Pacis, Villa Torlonia o la piazza del Campidoglio, fino alle stradine e ai vicoli più reconditi.
Nell'ora in cui il sole concluderà la sua giornata, lettrici e lettori si ritroveranno per dare vita a 'La tempesta silenziosa', progetto voluto da Alessandro Baricco - scrittore celebre per libri come 'Novecento', 'Oceano mare', 'Seta' - promosso e prodotto da Roma Capitale.
Appuntamento e modalità
Appuntamento il 17 giugno alle 20.47 per leggere insieme lo stesso libro, alla stessa ora, in un rito di partecipazione collettiva che non ha precedenti nella storia nazionale. I 300 luoghi, dove si terranno queste letture condivise, si sono uniti spontaneamente alle sette location principali; ognuno di questi spazi rappresenta la risposta delle romane e dei romani al grande innesco di Baricco.
Le sedi principali
Le prenotazioni alle prime sei location principali sono andate subito oltre ogni aspettativa convincendo l'assessorato alla Cultura a individuare un ulteriore luogo istituzionale, aumentando di una unità il numero dei luoghi simbolo di Roma Capitale coinvolti: allo Stadio Palatino, Ara Pacis, Villa Torlonia, Mattatoio di Testaccio, Teatro dell'Opera di Roma e piazza del Campidoglio, si è aggiunto in ultimo la Casa del Jazz.
Svolgimento della lettura
Lo scrittore sarà presente allo Stadio Palatino e leggerà le prime pagine di 'Le notti bianche' di Fëdor Dostoevskij, poi ciascuno sarà libero di proseguire la lettura secondo il proprio passo, ma tutti guidati da un tappeto sonoro. Sarà poi l'attrice Isabella Ragonese a concludere la lettura dal palco, mentre si diffonderà la musica dal dj-set a chiudere la serata. Tutto ciò che avverrà al Palatino verrà condiviso con un link in streaming per tutte le location, facendo di Roma un solo grande teatro: 300 luoghi, migliaia di persone che ascolteranno e parteciperanno a un gesto potente, forte come la pace.
Distribuzione dei libri
Data la straordinaria partecipazione della città sono state stampate 25.000 copie del libro che è stato distribuito gratuitamente ai partecipanti, anche grazie all'Istituzione Biblioteche di Roma, che ha messo a disposizione veri e propri punti di presidio nei tanti Municipi.
Incontro con i partecipanti
Ieri mattina Alessandro Baricco ha voluto incontrare alcune delle tantissime persone che hanno dato vita alle 300 'piccole tempeste' in città, consegnando le copie del libro necessarie per la lettura di stasera. Una risposta della città piena di entusiasmo che celebra l'importanza della lettura come "gesto mite per eccellenza, un gesto gentile e pacifico" che "quando lo si esercita in comunità è possibile vivere e generare una tempesta di grande intensità, silenziosa, quasi invisibile, ma dotata di una rara forza. Oggi più che mai preziosa e necessaria".
Il commento istituzionale
"In queste ore - dichiara Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria - ci arrivano ancora richieste di poter partecipare e stiamo cercando di guidare le persone nell'aggregazione presso i luoghi, che sono centinaia, che hanno aderito spontaneamente, visto che gli altri spazi istituzionali sono sold out. Questa è la risposta della città, delle persone, alla voglia di esserci, di partecipare e di fare insieme una cosa semplice come leggere, rendere collettivo un gesto individuale. Il merito di questa iniziativa va restituito tutto alle romane e ai romani, che hanno compreso lo spirito della nostra proposta e vogliono con un rito comune, da svolgere in spazi pubblici e non, dedicarsi una serata di consapevolezza e benessere".
Le parole di Baricco
"Più la tempesta cresce, più mi viene in mente la prima riga del libro di Dostoevskij: 'Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che possono esistere solo quando siamo giovani'" sottolinea Baricco.
Apertura della stagione estiva
'La tempesta silenziosa' aprirà ufficialmente la stagione di eventi estivi dello Stadio Palatino che proseguirà con Letterature - Festival Internazionale di Roma, dal 19 al 21 giugno. L'iniziativa è promossa e sostenuta dall'assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo, l'Istituzione Biblioteche di Roma, la Fondazione Mattatoio, la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, i Municipi. Con il sostegno di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Media Partner RAI RADIO 3.