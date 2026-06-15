Festa e parata per gli 80 anni della Vespa

AGI - I fianchi posteriori bombati, l'elegante 'vitino' stretto tra i bulloni made in Italy e il ronzio inconfondibile. Vespa festeggia i suoi 80 anni a Roma, la città della 'dolce vita' che piu' di ogni altra ha reso lo scooter di Pontedera nato nel 1946 insieme alla Repubblica italiana, un'icona in tutto il mondo. "Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon" richiamerà nella Capitale, vespisti da oltre 60 Paesi di tutti i continenti. Si tratta della piu' grande celebrazione della storia di Vespa oggi presente nelle strade di tutto il mondo con oltre 20 milioni di veicoli.
Per gli 80 anni della Vespa un party lungo 4 giorni
Un party lungo quattro giorni - dal 25 al 28 giugno - per rendere omaggio alle 'vacanze romane' dell'intramontabile signora. I decibel saliranno al massimo sabato 27 giugno con la grande parata lungo le vie della Città Eterna. Sfileranno migliaia di Vespe di ogni epoca e colore (al momento sono già 10mila gli iscritti) tra le bellezze della Capitale.
Cuore della festa, gratuita e aperta a tutti gli appassionati, saranno il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi, battezzati il "Vespa Village" per l'occasione. Si parte giovedì 25 giugno (ore 13) con il taglio del nastro, la presentazioni della moneta celebrativa - emessa dal ministero dell'Economia e delle finanze e realizzata dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - e la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Poi il via alla mostra fotografica "80 Anni di Vespa" che, curata dal maestro Giacomo Bretzel, celebrerà attraverso foto e alcuni pezzi unici, l'evoluzione stilistica del brand e il suo impatto culturale e sociale. L'animazione di Radio Deejay con musica dal vivo, e le esibizioni di Ditonellapiaga (dalle ore 21) e, a seguire, di Dj Molella segneranno la fine della prima giornata.
Venerdì 26 giugno saranno protagonisti i Vespa Club con il campionato europeo Vespa Rally e il campionato mondiale di Gimkana. Poi la grande parata del sabato (il percorso è ancora in via di definizione) e la chiusura di domenica con "il concorso di eleganza", ovvero, la sfilata dei modelli Vespa più rari e preziosi.
"Vespa nasce nel '46 con la Repubblica: in 80 anni ha attraversato epoche, stili di vita e generazioni. Una strada che si intreccia in modo indissolubile con la storia dell'Italia: le difficoltà e le speranze del dopo guerra, la rinascita degli anni '50 e '60, la crescita economica e la mobilità, fino agli ultimi decenni che hanno visto il fenomeno Vespa espandersi in tutto il mondo".
Matteo Colaninno, presidente esecutivo del Gruppo Piaggio ricorda così, durante la presentazione dell'evento in Campidoglio, che "oggi siamo all'alba dei 20 milioni di veicoli che animano e colorano le strade di metropoli e città di tutti i continenti".
Rivoluzione pop
La rivoluzione 'pop' sulle due ruote (celebrata pure dal MoMa di New York come esempio di design accessibile e innovativo allo stesso tempo) viaggia parallela alla storia italiana. E nasce dal genio di Corradino D'Ascanio e Enrico Piaggio. Non volevano scomode moto. Così ribaltarono il design tradizionale: la pedana piatta, la scocca portante, le ruote facili da sostituire. Un mezzo di trasporto semplice. E democratico (acquistabile a rate fin dal Dopoguerra) perché accessibile anche a studenti, famiglie, lavoratori.
Zero acrobazie per salire in sella, facile da usare anche per le donne (la gonna grazie alla pedana e alla scocca protettiva non è un ostacolo alla guida). Negli anni lo scooter della Piaggio da simbolo made in Italy dei motori diventa anche un'icona culturale. Due giovani in sella a una Vespa tra i vicoli romani con il vento tra i capelli. Audrey Hepburn e Gregory Peck Hepburn in "Vacanze Romane" (1953) consacrano la Vespa come emblema della dolce vita.
Leggerezza, libertà, spensieratezza
Per Roberto Gualtieri, Vespa "racconta una parte importante della nostra storia, della nostra cultura e della capacità italiana di innovare senza perdere la propria identità. Roma, che ha contribuito a renderla un mito attraverso il cinema e la cultura, è orgogliosa di ospitare questa straordinaria celebrazione: siamo felici di accogliere nella nostra città migliaia di Vespisti provenienti da ogni parte del mondo per celebrare insieme - conclude il sindaco di Roma - questo importante anniversario, in un clima di condivisione, passione e amicizia".