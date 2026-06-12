Presentata la seconda edizione del Premio Magis Bancomat

AGI - Al via la seconda edizione del Premio Magis Bancomat, nato per iniziativa di Fondazione 153, con la partecipazione di Bancomat in qualità di main sponsor e il supporto della Fondazione Silvano Toti. Finalizzato a celebrare la letteratura italiana promuovendo al contempo progetti solidali selezionati con la massima cura e attenzione, il premio si articola in due sezioni: Magis Bancomat Letteratura, per autori affermati, e Magis BANCOMAT Esordienti.
La giuria e gli organismi umanitari
Una giuria di alto profilo, presieduta da Marco Lodoli, sarà impegnata nella scelta delle opere più meritevoli. Ne fanno parte Giulia Caminito, Andrea Carraro, Carlo D’Amicis, Mario Desiati, Donatella Di Cesare, Angelo Ferracuti, Maria Ida Gaeta, Filippo La Porta, Carlo Lucarelli, Annamaria Malato, Sebastiano Nata, Valeria Parrella, Sandra Petrignani, Roberto Saviano, Gianluigi Simonetti, Antonio Spadaro, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi e Sandro Veronesi. Sono ammesse a concorrere le opere di narrativa italiana pubblicate tra il 1° agosto 2025 e il 31 luglio 2026. Le case editrici possono candidare fino a due opere, una per sezione; anche i membri della giuria possono segnalare titoli ritenuti meritevoli. Quanto agli organismi umanitari che beneficeranno delle donazioni, per il 2026 Fondazione Avsi si aggiunge al gruppo di realtà già coinvolte, composto da Banco Alimentare, Busajo, Caritas, Progetto Rwanda e Save the Children.
Il meccanismo del premio
L’aspetto della solidarietà rende unico questo riconoscimento letterario, che quest’anno porta a 300.000 euro il contributo destinato agli organismi umanitari impegnati in progetti contro la fame e a sostegno dell’istruzione e dell’imprenditoria femminile. Il vincitore del Magis Bancomat Letteratura riceverà un premio di 10.000 euro e contribuirà a distribuirne 180.000 tra Avsi, Busajo, Caritas, Progetto Rwanda e Save The Children: ogni ente riceverà 30.000 euro, mentre a quello indicato dall’autore dell’opera vittoriosa ne saranno assegnati altri 30.000. Al vincitore della sezione Esordienti andrà un premio di 4.000 euro e il compito di assegnare 120.000 euro ai tre progetti preselezionati del Banco Alimentare, destinandone 30.000 a uno in particolare.
Le voci
In occasione della presentazione agli Horti Sallustiani di Roma, l’ideatore del premio e presidente del Comitato direttivo Sebastiano Nata ha sottolineato la profondità del legame tra scrittura e impegno sociale: “Il lavoro di chi scrive e quello di chi opera in campo umanitario, pur diversi, condividono la necessità di tempo, creatività e attenzione. Ogni libro e ogni persona aiutata a raggiungere autonomia e libertà sono il risultato di cura e responsabilità. Per questo la nostra frase manifesto ‘raccontare il mondo, renderlo un posto migliore’, pur se ambiziosa, rappresenta con fedeltà lo spirito che ci guida” “Questo secondo anno del premio conferma la volontà di costruire un appuntamento stabile con la narrativa italiana, che per noi significa dare forma a valori nei quali ci riconosciamo”, ha dichiarato il presidente di Bancomat Franco Dalla Sega. Per il presidente della giuria Marco Lodoli, “unendo la ricerca del miglior libro alla possibilità di sostenere concretamente progetti sociali, questo premio rappresenta un viaggio importante: la fantasia ci porta lontano, la solidarietà ci fa stare vicino a chi ha bisogno”. La presidente di Più Libri Più Liberi e membro della giuria Annamaria Malato ha ricordato il ruolo della manifestazione romana, che il 5 dicembre ospiterà la serata conclusiva del premio condividendone a pieno e sin dall’inizio l’ispirazione, “capace di coniugare la valorizzazione della migliore letteratura con il gesto concreto e solidale, unico nelle sue dimensioni in Italia”. La scrittrice Giulia Caminito ha infine sottolineato come: “lo stimolante clima di confronto tra scrittori e scrittrici che caratterizza il lavoro della giuria la conduca sempre a scegliere libri di grande forza e spessore qualitativo”. Per informazioni dettagliate e regolamento è possibile consultare il sito del premio.