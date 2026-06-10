Gaudí, l'architettop tra genio e natura

AGI - Antoni Gaudí non ha semplicemente progettato edifici; come architetto ha ridefinito il concetto stesso di spazio, eliminando la linea retta a favore delle forme curve e organiche. Passeggiando per Barcellona l'impatto delle sue opere è immediato: strutture che sembrano vive, nate dalla mente di un progettista che l'ambiente accademico dell'epoca faticava a catalogare.
Nato in Catalogna nel 1852, Gaudí trascorre un'infanzia segnata da problemi di salute che lo costringono a lunghi periodi di riposo. È in questo isolamento che sviluppa una sensibilità geometrica e un'osservazione meticolosa della natura. Per lui le forme naturali non sono semplici decorazioni, ma soluzioni strutturali perfette: i tronchi degli alberi diventano colonne inclinate e le ossa umane ispirano archi capaci di distribuire i pesi in modo rivoluzionario. Quando si laurea alla Scuola di Architettura di Barcellona nel 1878, il direttore della scuola dice di lui: "Non so se abbiamo dato il titolo a un pazzo o a un genio, il tempo lo dirà". Il tempo, decisamente, ha dato la sua risposta.
La svolta con Güell
La svolta della sua vita arriva grazie all'incontro con Eusebi Güell, un ricchissimo industriale che intuisce il potenziale di quell'uomo fuori dagli schemi e gli dà praticamente carta bianca (e un budget quasi illimitato). Nascono così capolavori come il Park Güell e il Palazzo Güell, dove il colore esplode grazie alla tecnica del trencadís, quel mosaico geniale fatto di frammenti di ceramica e vetro di recupero. Gaudí trasforma lo scarto in arte pura.
Il progetto della Sagrada Família
Dal 1883 la sua vita si identifica quasi interamente con il cantiere della Sagrada Família. Negli ultimi anni l'impegno si trasforma in un isolamento totale: si trasferisce a vivere all'interno dell'officina del tempio, trascurando l'aspetto personale e dedicando ogni risorsa al progetto. Consapevole della complessità dell'opera e dei tempi necessari per completarla, era solito ricordare che il suo "committente" non aveva fretta.
La morte e l'incidente
Nel giugno del 1926, all'età di 73 anni, Gaudí viene travolto da un tram mentre si reca alla chiesa di Sant Felip Neri. A causa del suo abbigliamento estremamente dimesso, i passanti e i soccorritori lo scambiano per un povero, ritardando il trasporto in ospedale. Muore tre giorni dopo.
La sepoltura nella Sagrada Família
L'architetto è sepolto nella cripta della Sagrada Família, l'opera incompiuta che continua a definire l'identità visiva di Barcellona.
Il percorso dell'architetto verso la santità
Il 14 aprile 2025 Papa Francesco ha approvato il decreto che riconosce le "virtù eroiche" di Antoni Gaudí, dichiarandolo ufficialmente Venerabile. È il secondo passo nel percorso verso la santità stabilito dalla Chiesa cattolica. Dopo essere stato considerato "Servo di Dio", il riconoscimento della venerabilità attesta che l'architetto ha vissuto i valori cristiani in modo straordinario e profondo, tanto da essere spesso definito, anche negli ambienti vaticani, "l'architetto di Dio". Per l'eventuale beatificazione sarà ora necessario il riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione.