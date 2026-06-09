Tornano le notti di Letterature Festival Internazionale

AGI - Il 19, 20 e 21 giugno lo Stadio Palatino tornerà a illuminarsi per la venticinquesima edizione di ‘Letterature Festival Internazionale di Roma’. La storica manifestazione culturale dell’estate capitolina - promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, curata dal Dipartimento Attività Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo - si svilupperà quest’anno in tre serate, che avranno, come nel 2025, un’appendice extra Festival il 18 luglio all’Idroscalo di Ostia, ospitata dal Puntasacra Film Fest.
Il titolo scelto per l’edizione 2026 di Letterature, per la prima volta curata da Silvia Barbagallo e Anna Voltaggio, è Sconfinare. Un verbo-identità da intendersi come attraversamento dei limiti imposti, superamento dei silenzi e trasformazione dell’esperienza personale in collettiva, che di volta in volta sarà declinato in un tema: ‘Chi scrive il mondo. Donne e dinamiche di potere’ la prima sera; ‘Controvento. Storie di resistenza’ la seconda; ‘Le mappe invisibili. Il potere delle parole’ la terza
Tutti gli ospiti attesi sul palco del Palatino
A Letterature sono attese voci di primo piano della scena letteraria internazionale e italiana.
Per interpretare i temi delle serate saliranno sul palco del Palatino Ahmet Altan, Gaetano Bruno, Emmanuel Carrère, Concita De Gregorio, Kiran Desai, Fumettibrutti, Maria Chiara Giannetta, Yaryna Grusha, Yuri Herrera, Rachel Kushner, Neri Marcorè, Vera Politkovskaja, Veronica Raimo, Pietro Sermonti, Neige Sinno, Widad Tamimi, Patrizia Valduga, Manuel Vilas, Samar Yazbek, Zerocalcare.
Il nuovo format e l'apertura con Alessandro Baricco
In cerca di una costante relazione con la contemporaneità, la manifestazione aggiunge quest’anno alla tradizionale lettura dei testi inediti alcune interviste di approfondimento condotte da giornalisti e intellettuali. Agli autori letterari si affiancheranno inoltre interpreti di altri linguaggi artistici: le serate saranno arricchite da immagini, video e dalle esibizioni musicali dal vivo di Chiara Civello, Gabriele Coen e Ziad Trabelsi, ed Erica Mou.
Altra novità, la conduzione dei tre appuntamenti affidata a Marino Sinibaldi, Eva Giovannini e Pegah Moshir Pour, che accompagneranno il pubblico lungo il filo narrativo che lega temi e ospiti.
Il 17 giugno alle 20.47, infine, in coincidenza con il tramonto, sarà La Tempesta Silenziosa – format di lettura collettiva ideato da Alessandro Baricco che sta ottenendo moltissime adesioni in altri luoghi della città - a fare da apripista ufficiale al Festival.
Informazioni utili sul programma
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con inizio alle ore 21.00 e accesso allo Stadio Palatino dalle 20.30. Informazioni e dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale di Culture Roma.