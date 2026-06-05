'Siamo tutti un po’ zanzarosi', dietro il trash lo specchio dell'Italia

AGI - Nel panorama editoriale italiano dedicato ai media e alla cultura contemporanea, 'Siamo tutti un po’ zanzarosi' (Edizione La Bussola) di Roberto Francesco Giuliano e Maura Ianni si propone come un esperimento originale: leggere la società italiana attraverso uno dei programmi radiofonici più controversi degli ultimi anni, 'La Zanzara'.
Il libro, pubblicato nel 2026 con prefazione di Daniele Capezzone, mescola analisi sociologica, riflessione psicoanalitica e una piccola indagine tra ascoltatori per tentare di rispondere a una domanda apparentemente semplice: perché una trasmissione così provocatoria continua ad attirare un pubblico vasto e trasversale?
Una radio come laboratorio sociale
Secondo gli autori, la trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo non è soltanto intrattenimento. È piuttosto una lente attraverso cui osservare le contraddizioni dell’Italia contemporanea. Il programma viene interpretato come uno spazio di libertà linguistica e simbolica in cui vengono sospese molte delle convenzioni del discorso pubblico: il politicamente corretto, la prudenza lessicale, la mediazione tipica dei talk show. Il risultato è un linguaggio spesso brutale, volutamente provocatorio, che però — secondo gli autori — funziona come una sorta di “specchio deformante” della società. La radio diventa così un laboratorio dove emergono rabbie, frustrazioni, pulsioni e opinioni che normalmente restano ai margini del dibattito pubblico.
L’analisi psicoanalitica: tra provocazione e catarsi
La parte più originale del volume è forse quella psicoanalitica. La trasmissione viene interpretata come una sorta di “abreazione collettiva”: uno spazio in cui gli ascoltatori possono sfogare pulsioni e aggressività attraverso il linguaggio, sostituendo il conflitto reale con quello verbale. Le parolacce, il turpiloquio e l’eccesso diventano così strumenti simbolici: non solo trasgressione, ma anche meccanismo di liberazione. In questa prospettiva, la volgarità non è soltanto spettacolo ma anche rituale mediatico, capace di svelare ciò che la società tende a nascondere sotto il velo del perbenismo.
La lettura sociologica: uno specchio dell’Italia
Sul piano sociologico, il libro propone una lettura altrettanto provocatoria. La trasmissione viene descritta come una trasposizione radiofonica del “bar dello sport” nazionale, dove opinioni opposte si confrontano senza filtri. Il dualismo tra i due conduttori — uno più provocatorio, l’altro più moralista — diventa un meccanismo narrativo che riproduce la polarizzazione del dibattito pubblico italiano. Non si tratta tanto di informazione quanto di rappresentazione: un teatro mediatico dove l’Italia discute, litiga e si riconosce.
Le voci del pubblico
Una sezione del libro riporta i risultati di un questionario tra ascoltatori. Le opinioni raccolte sono profondamente divise: alcuni considerano il programma volgare e diseducativo; altri lo vedono come uno spazio di libertà e ironia; molti lo ascoltano proprio per la sua capacità di provocare. La polarizzazione delle risposte conferma la tesi degli autori: 'La Zanzara' non lascia indifferenti.
Un saggio ibrido e provocatorio
'Siamo tutti un po’ zanzarosi' è un libro ibrido, a metà tra saggio accademico e riflessione culturale. Non pretende rigore scientifico assoluto — gli stessi autori lo dichiarano — ma offre uno spunto interessante per ragionare su media, linguaggio e società. La tesi finale è provocatoria quanto la trasmissione analizzata: dietro il rumore, il trash e l’eccesso si nasconderebbe uno specchio fedele del nostro tempo. Se la trasmissione punge come una zanzara, suggeriscono gli autori, è perché in fondo “siamo tutti un po’ zanzarosi”.