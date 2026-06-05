L'artista dei colori Sonia Grineva in mostra a Olbia

AGI - Una mostra a Olbia per Sonia Grineva, artista di fama internazionale nata a Mosca ma trasferitasi giovanissima a New York dove si è imposta per il suo uso armonico del colore, capace di creare atmosfere sospese e vibranti. La Sardegna, dove vive parte dell'anno, ha influenzato profondamente la sua produzione recente, introducendo nuove suggestioni legate alla luce mediterranea e ai paesaggi naturali.
La sua prima mostra personale in terra sarda sarà ospitata nello Spazio Frau di Olbia da sabato 6 giugno e spazierà tra pittura, ceramica e ricerca cromatica, in un dialogo tra luce, natura e linguaggio contemporaneo
Chi è Sonia Grineva?
Nata a Mosca, figlia di uno scienziato e di una storica, Sonia Grineva è cresciuta in un ambiente intriso di cultura, circondata da un amore profondo per la pittura e la poesia, passioni che hanno plasmato il suo linguaggio espressivo fin dall'infanzia. Dopo aver completato la sua formazione artistica presso l'Accademia delle Belle Arti di Mosca, si è trasferita giovanissima a New York, perfezionando il suo talento tecnico presso la prestigiosa Accademia Nazionale di Disegno.
Il lavoro di Grineva è universalmente riconosciuto per la sua straordinaria sensibilità cromatica. Particolarmente iconico è il suo uso del verde intenso, una tonalità misteriosa che l'artista predilige e che diventa protagonista di molte sue tele, evocando profondità emotive e connessioni ancestrali con la natura.
La mostra allo Spazio Frau presenta una selezione esclusiva di almeno 20 opere, tra tele di grande formato e ceramiche finemente lavorate e dipinte a mano dalla stessa Grineva, testimoniando la sua versatilità nel padroneggiare materiali e superfici differenti.
"Siamo entusiasti di ospitare il debutto di Sonia Grineva in Sardegna", hanno dichiarato i fondatori della galleria, Daniele Frau, erede della storica famiglia Frau, e la gallerista e curatrice Daniela Cittadini, "la sua capacità di fondere il rigore accademico con un lirismo visivo unico trova in questo spazio il palcoscenico ideale per dialogare con la luce e i colori del nostro territorio.
Il vernissage di benvenuto, in programma 6 giugno alle 18,30 (Spazio Frau, Via Copenaghen 78, Olbia), è l'occasione per immergersi nell'universo poetico di Sonia Grineva e conoscere da vicino l'artista.