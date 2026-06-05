LIFE Design Festival: Potenza capitale design della comunicazione

AGI - Al via a Potenza (5-6 giugno 2026) il LIFE Design Festival per la sua seconda edizione, confermando il ruolo della Basilicata come nuovo polo di riferimento nel panorama del design della comunicazione. Il Terminal FAL Gallitello si trasforma ancora una volta in un hub creativo, un luogo di passaggio che diventa spazio di visione, confronto e costruzione culturale.
Per due giorni, talk, workshop, mostre e attività immersive offriranno al pubblico l'occasione di esplorare il presente e il futuro della progettazione.
Il claim scelto per l'edizione 2026 "Ogni gesto lascia una traccia" sintetizza la missione del festival: trasformare la creatività in un atto consapevole, capace di incidere sul territorio e di generare una nuova cultura progettuale lucana.
LIFE nasce dall'idea che la vita sia una superficie da disegnare: ogni segno è l'inizio di qualcosa di nuovo. Nel 2025 sono proliferate le connessioni; quest'anno, il festival ne traccia la rotta, consolidando un ecosistema creativo che unisce radici locali e visioni globali.
Numeri e network: il salto di qualità dell'edizione 2026
L'edizione 2026 segna un salto di qualità significativo: sono attesi circa 200 partecipanti e oltre 30 ospiti di rilievo nazionale e internazionale, provenienti dalle principali verticalità del design contemporaneo. Il festival si propone come dispositivo di attivazione territoriale, capace di coinvolgere professionisti, studenti, imprese, sponsor e partner, generando un ampio networking intergenerazionale.
Il valore dell'evento è sostenuto da un parterre di ospiti che rappresentano le molteplici anime del design: Design e Direzione Creativa: Ciarli & Riccardo (Adoratorio Studio), Domenico Loperfido (DUDE Design), jekyll & hyde; Branding e Comunicazione: EGO55, ET Studio, Samuela Vaccari (Cromia Design); Packaging e Industria: Andrea Mastroluca (Auge Design); Digital e Interaction: dverso, Italo Sannino; Design Autoriale e Product Design: Brutto Studio, Mauro Bubbico; Tipografia e Cultura del Segno: Zetafonts (Cosimo Lorenzo Pancini & Dario Manzo); Motion e Animazione: Riccardo Albertini (Rocketpanda); Ricerca e Nuovi Modelli Progettuali: Be.Family; Formazione e Cultura Editoriale: Prof.ssa Enrica D'Aguanno.
Uno strumento di sviluppo culturale oltre la periferia
LIFE non è solo un festival: è uno strumento di sviluppo culturale e professionale che porta visioni contemporanee in un territorio spesso percepito come periferico, offrendo opportunità uniche a studenti e giovani creativi. Con una reach social stimata fino a 500.000 visualizzazioni, l'evento si conferma un appuntamento imprescindibile per chi vuole progettare il futuro partendo dalla propria identità.