Un secolo di Marilyn, 1.037 sosia la celebrano a Palm Springs

AGI - Un numero record di sosia di Marilyn Monroe ha invaso il centro di Palm Springs, complice il centenario della nascita di quella che è senza dubbio l'attrice più celebrata della storia di Hollywood. Secondo gli organizzatori del raduno, un totale di 1.037 partecipanti hanno preso parte all'evento, quadruplicando il precedente record di 254 persone vestite come la leggendaria attrice.
La folla da record si è raccolta intorno alla statua "Forever Marilyn", trasformando il centro città in un mare di abiti bianchi e parrucche biondo platino. La giornata è stata caratterizzata da musica dal vivo, stand gastronomici, ospiti speciali e intrattenimento a tema, il tutto incentrato sull'eredità e sull'influenza culturale di Marilyn Monroe.
Il legame con Palm Springs
L'evento ha anche messo in luce il legame tra Monroe e Palm Springs: prima di diventare una delle più grandi star di Hollywood, la giovane Norma Jeane trascorse del tempo qui, dove furono scattate le prime fotografie che contribuirono ad accrescere la sua visibilità.
L'annuncio del record per Marilyn
Quando è stato annunciato il conteggio ufficiale, la folla è esplosa in un'ovazione. Molte partecipanti hanno attraversato il Paese per partecipare. I festeggiamenti sono proseguiti con un ricco programma di eventi, tra cui un concerto tributo, DJ set, proiezioni di film, spettacoli di drag queen e mostre a tema Marilyn.
L'evento aveva uno scopo benefico, con i proventi destinati al Palm Springs Pride e ai suoi programmi e attività di sostegno per la comunità LGBTQ+.
Celebrazioni a Hollywood
A poco più di due ore d'auto, la stella che proprio oggi avrebbe compiuto 100 anni è ampiamente celebrata anche a Hollywood con una mostra, proiezioni e un'asta. I fan si riuniranno stasera al Chinese Theatre, simbolo della vecchia Hollywood, per renderle omaggio. Fu in questo teatro che l'attrice lasciò la sua impronta nel 1953, accanto a Jane Russell, sua co-protagonista in "Gli uomini preferiscono le bionde".
Mostre e oggetti iconici di Marilyn
Le celebrazioni coincidono con l'inaugurazione della mostra "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" al National Museum of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles che ripercorre la vita e la carriera attraverso proiezioni di film e oggetti rari, tra cui il famoso abito di raso rosa indossato in "Gli uomini preferiscono le bionde".
Asta e cimeli
Un'asta, "100 Years of Marilyn", presenta anche fotografie inedite, una sceneggiatura annotata del film incompiuto "Something's Got to Give" e oggetti personali dell'attrice, tra cui trucchi.
Eredità duratura
Sebbene la sua carriera sia durata solo 17 anni, Marilyn Monroe continua a ispirare la città del cinema e non solo. Libri, film e riferimenti culturali le sono costantemente dedicati. Nel 2023, si classificava ancora al 12esimo posto nella lista di Forbes delle celebrità defunte con i maggiori guadagni (10 milioni di dollari), dietro a Michael Jackson ma davanti ad Albert Einstein.
Title: Palm Springs celebra Marilyn Monroe
Summary: Record sosia e statua Forever Marilyn per Monroe