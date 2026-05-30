montecitorio-aperto-festa-repubblica
Montecitorio apre al pubblico, una mostra celebra gli 80 anni della Repubblica
Home>Cultura

Montecitorio apre al pubblico, una mostra celebra gli 80 anni della Repubblica

Attraverso documenti, fotografie e materiali multimediali, l'itinerario espositivo permette di ripercorrere i passaggi istituzionali che portarono al voto del 2 giugno 1946
Montecitorio apre al publico con una mostra per gli 80 anni della Repubblica
Montecitorio apre al publico con una mostra per gli 80 anni della Repubblica
montecitorio repubblica
di lettura

AGI - Oggi e domani aperture straordinarie di Montecitorio al pubblico. Nel percorso di visita, in Sala della Lupa, anche la mostra: "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea costituente a Montecitorio”.

ADV

Attraverso documenti, fotografie e materiali multimediali, l'itinerario espositivo permette di ripercorrere i passaggi istituzionali che, a partire dalla liberazione di Roma, portarono al voto del 2 giugno 1946 e alla scrittura della Costituzione. In Transatlantico e in sala delle donne i fumetti, realizzati dagli studenti di alcuni licei artistici, dedicati agli 80 anni della Repubblica.

ADV
Il referedum del 2 giugno 1946
Il referedum del 2 giugno 1946
ADV