montecitorio-aperto-festa-repubblica

AGI - Oggi e domani aperture straordinarie di Montecitorio al pubblico. Nel percorso di visita, in Sala della Lupa, anche la mostra: "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea costituente a Montecitorio”.
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Attraverso documenti, fotografie e materiali multimediali, l'itinerario espositivo permette di ripercorrere i passaggi istituzionali che, a partire dalla liberazione di Roma, portarono al voto del 2 giugno 1946 e alla scrittura della Costituzione. In Transatlantico e in sala delle donne i fumetti, realizzati dagli studenti di alcuni licei artistici, dedicati agli 80 anni della Repubblica.