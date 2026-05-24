'Le Loro prigioni', Rai Radio1 premiata al festival di New York

AGI - Rai Radio1 si aggiudica un importante riconoscimento internazionale ai New York Festival Radio Awards, vincendo nella categoria Documentari – Diritti Umani con il podcast originale “Le Loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo”, firmato da Azzurra Meringolo, inviata della redazione Esteri del Giornale Radio Rai, con la regia di Leonardo Patanè, da un’idea di Azzurra Meringolo e Ilaria Sotis.
Rai Radio1 al New York Festival Awards
Il concorso, tra i più prestigiosi a livello mondiale nel settore audio e radiofonico, premia ogni anno le produzioni realizzate da emittenti, network e produttori indipendenti capaci di distinguersi per originalità, qualità editoriale, integrità, trasparenza e impatto narrativo.
La cerimonia di premiazione, lo Storytellers Gala, ha valorizzato anche quest’anno l’innovazione e le nuove forme di storytelling che stanno ridefinendo il linguaggio del racconto radiofonico.
Il podcast "Le loro prigioni"
Le Loro prigioni, si spiega in una nota, attraversa un Mediterraneo segnato da guerre, rivolte, occupazioni ed esodi forzati, entrando nei luoghi in cui il rumore dei conflitti si trasforma in silenzio obbligato.
Il podcast porta alla luce storie umane invisibili, custodite dietro sbarre, muri e barriere di paura: carceri, centri di detenzione, tunnel e campi chiusi, luoghi di prigionia formale e informale in cui vengono rinchiusi i corpi, soffocati pensieri ma dove spesso si sviluppa una solidarietà umana che nasce dalla lotta.
Il racconto si sviluppa attraverso contesti diversi e complessi: dalle celle sovraffollate di palestinesi in Israele ai tunnel di Gaza dove sono stati tenuti gli ostaggi, dalle prigioni siriane aperte con la caduta di Assad ai campi dell’ISIS, fino al carcere iraniano di Evin e alle prigioni egiziane attraversate da dissidenti, studenti e giornalisti.
Le voci del podcast di Rai Radio1
A dare voce al podcast sono testimonianze dirette raccolte sul campo: ex detenuti, scrittori premiati per il loro coraggio, Premi Nobel per la Pace incarcerati, tra cui l’iraniana Narges Mohammadi, psicologhe, avvocate, persone private della libertà, operatori sotto copertura, disertori, vedove del califfato.
Il podcast, già menzionato all’European Festival of Journalism and Media Freedom, si arricchisce inoltre delle riflessioni della scrittrice Viola Ardone, con i doppiaggi di Edoardo Camponeschi e Miriam Selima Fieno.
"Il New York Festival Radio Awards è un riconoscimento che conferma il valore del giornalismo sul campo", si sottolinea. Rai Radio1 "incentiva la produzione di Podcast originali e sostiene la missione del servizio pubblico". “Le Loro Prigioni. Voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo” è disponibile su Rai Play Sound.