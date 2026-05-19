High School Game, finale tra emozioni e quiz

AGI - Doxing, cyberbaiting, body acceptance. Parole che entrano nel nostro quotidiano dai significati ancora da comprendere e che diventano le risposte esatte di un gioco che aiuta a diventare grandi. Sono alcune delle risposte esatte del quiz finale della quattordicesima edizione di High School Game, un gioco, oltre il gioco, che appassiona e coinvolge studenti di tutta Italia.
E, poi, le testimonianze di chi ha vissuto e vive sulla sua pelle il dramma della violenza sulle donne – quello di Valentina Pitzalis, sopravvissuta a un tentativo gravissimo di femminicidio - diventando un vero e proprio manifesto di una triste realtà che, ancora, non è stata debellata.
La finale di High School Game 2026
Sui volti di ragazze e ragazzi di oltre un centinaio di classi presenti alla finale di High School Game 2026 (www.highschoolgame.it), si sono alternati sorrisi e commozione nel corso della giornata conclusiva del più grande torneo nazionale dedicato agli studenti delle scuole superiori italiane.
La sfida finale del concorso didattico nazionale che coinvolge, ogni anno, oltre 400 istituti scolastici di tutta Italia, si è consumata a bordo della nave Cruise Barcelona di Grimaldi Lines, ormeggiata al Molo 21 presso il Porto di Civitavecchia.
Il format educativo
L’iniziativa - patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Fondazione UniVerde e dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – consiste in un format educativo dove si uniscono formazione e intrattenimento, basato su quiz interattivi su temi di grande attualità che hanno inizio a metà febbraio e si concludono con un grande evento finale dove le classi hanno la possibilità di vincere viaggi, sostegni economici e corsi di formazione.
I vincitori del quiz show
Tornano in Calabria felici e soddisfatti i primi classificati nel quiz show finale condotto da Alessandro Greco e Federica Bertoni, gli studenti della classe 5a I dell’Istituto Marconi - Zanotti di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, che si sono aggiudicati un viaggio per tutta la classe – insegnanti compresi – a Barcellona, un assegno a sostegno delle attività scolastiche e corsi di formazione sportiva riconosciuti da EPS CONI offerti da ESEI.
Tra l’altro, i vincitori si sono qualificati proprio partecipando al progetto “Mirai Job Game”.
Secondo e terzo posto
Il secondo posto, in Sardegna, è andato alla classe 4a C dell’Istituto Superiore Tortolì, a Tortolì in provincia di Ogliastra, mentre la terza classificata è stata la classe 5a E del Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, in provincia di Messina.
L’orientamento post-diploma
“Orientamento post-diploma, promozione di una cittadinanza attiva, l’apprendimento tramite linguaggi vicini alle nuove generazioni attraverso sfide a cui si accede direttamente da smartphone e tablet, per arrivare alla selezione finale: mesi e mesi di qualificazioni digitali sull’App Wicontest, incontri a scuola, nelle università, nei teatri. E, poi, l’opportunità di un viaggio grazie a Travel Game, il progetto didattico unico che trasforma il viaggio d'istruzione con destinazione finale Barcellona, in una sfida entusiasmante per migliaia di studenti delle scuole superiori italiane” – spiega l’ideatore del progetto, Emanuele Gambino, patron di Planet Multimedia - “Alcune classi hanno avuto accesso alla finale grazie al progetto “Mirai Job Game” (dal giapponese mirai: futuro), un’iniziativa finanziata dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria”.
La testimonianza di Federica Franzellitti
Coinvolgimento e partecipazione durante l’intervento dell’attrice Federica Franzellitti – protagonista di “Imperfecta” - prodotto da ONE MORE PICTURES con Rai Cinema - che ha raccontato la propria carriera artistica ed ha parlato ai ragazzi di body acceptance, condividendo la sua esperienza personale e professionale.