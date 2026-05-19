La profezia di Leone XIII, la Dottrina Sociale e le sfide moderne

AGI - Al 38esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, presso lo stand dell’editore Historica – Giubilei Regnani è stato presentato il nuovo libro di Benedetto Delle Site, La dottrina sociale della Chiesa. La profezia di Leone XIII ai tempi di Leone XIV. Il volume – prefazione a cura del cardinale Angelo Bagnasco – comprende una antologia delle encicliche più importanti di Leone XIII, il Papa che con la Rerum Novarum ha dato origine alla moderna formulazione della Dottrina Sociale della Chiesa, tornata di grande attualità proprio con la scelta del nome Leone da parte di Papa Prevost.
Una tradizione di pensiero per leggere il presente
Una tradizione di pensiero, quella inaugurata da Leone XIII, che vuole ispirare un’azione concreta nella storia e che suscita un rinnovato interesse mentre l’intelligenza artificiale ridefinisce il lavoro e la politica; le piattaforme digitali ristrutturano gli equilibri del potere; la crisi demografica ed ecologica interrogano il futuro e le democrazie oscillano tra polarizzazione e tecnocrazia. Mai come oggi l’umanità ha avuto strumenti così sofisticati; mai come oggi è apparsa così incerta sulla propria direzione. In questo contesto, la Dottrina Sociale della Chiesa, con la saggezza del Vangelo e del diritto naturale, offre anche ai laici principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione.
Filo conduttore del volume è che le encicliche sociali non sono un insieme di interventi episodici legati alle contingenze storiche, bensì un corpo organico di pensiero, una vera e propria teologia morale della società, capace di fornire un metodo di lavoro: osservare, giudicare e agire nella storia da cristiani. Ripercorrendo le grandi encicliche di Leone XIII fino al richiamo contemporaneo di Leone XIV, emerge un magistero che attraversa i secoli mantenendo intatta la propria forza critica e propositiva.
La struttura del volume: due parti complementari
Il libro si articola in due parti. Nella prima vengono delineati gli itinerari della Dottrina Sociale della Chiesa, mettendone in luce i presupposti, gli sviluppi e l’attualità di fronte alle sfide contemporanee. Nella seconda parte prende forma un’intuizione del filosofo Augusto Del Noce: riproporre una selezione dei testi delle nove principali encicliche di Leone XIII che costituiscono il “corpus leoninum” secondo l’ordine logico indicato dallo stesso Papa Pecci, restituendo al magistero leoniano il suo profilo filosofico forte e sistematico.
Ne emerge un messaggio chiaro: la Dottrina Sociale della Chiesa non è una morale sociale generica, né un compromesso politico tra liberalismo e socialismo. È un grande patrimonio sapienziale: ricorda che la libertà ha bisogno della verità; che il potere trova un limite nella sacralità della persona e nel bene comune; che la solidarietà non è sentimentalismo né livellamento e che la società ha bisogno di sussidiarietà, cioè di corpi intermedi vivi e di famiglie forti per non consegnarsi a nuove forme di dominio.
L’autore: profilo e impegno associativo
L’autore, Benedetto Delle Site, romano e classe 1989, è imprenditore di prima generazione e opera nel campo della consulenza strategica e dei servizi finanziari per le imprese. Ha lavorato presso numerose associazioni di categoria locali e nazionali svolgendo ruoli di coordinamento e di direzione in particolare nell’area credito e finanza. È Presidente nazionale del Movimento Giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid), associazione che richiama i propri membri all’impegno attivo nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa ed è parte dell’Uniapac, l’International Christian Union of Business Executives, che riunisce insieme le associazioni di imprenditori e manager cristiani di una quarantina di Paesi di tutto il mondo.
Rome Summit e prossime presentazioni
È inoltre fondatore e portavoce del Rome Summit, forum economico che riunisce leader istituzionali, ecclesiali e d’impresa ispirando la propria attività al Magistero sociale della Chiesa. Il libro sarà presentato a Roma il 12 giugno.