Mick Jagger arriva a Stromboli per il film di Alice Rohrwacher
Stromboli accoglie il suo 'guardiano del faro', Mick Jagger atterra sull'isola 
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Stromboli accoglie il suo 'guardiano del faro', Mick Jagger atterra sull'isola

Il fondatore dei Rolling Stones è arrivato nelle Eolie per girare alcune scene di "Three incestuous sisters", il film della regista Alice Rohrwacher
Mick Jagger in concerto
Reginald Mathalone / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Mick Jagger in concerto
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AGI - L'isola di Stromboli ha accolto Mick Jagger, leggenda del rock, fondatore dei Rolling Stones, arrivato nell'isola delle Eolie per girare alcune scene del film della regista Alice Rohrwacher "Three incestuous sisters" con un cast internazionale.

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Mick Jagger sarà il guardiano del faro

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Mick Jagger dovrebbe interpretare il ruolo del guardiano del faro di Strombolicchio. Il set è blindatissimo e mantenuto lontano da occhi indiscreti e da telecamere.

L'arrivo in elicottero e il set super blindato

L'isola, all'ombra del suo inquieto vulcano, è un set a cielo aperto e offre numerose location suggestive. Il cantante - 83 anni il prossimo 26 luglio - è arrivato sull'isola a bordo di un elicottero accolto dal calore e dall’ospitalità degli isolani. È ospite di una villa privata. La sera del suo arrivo è stato a cena in un ristorante sul mare.

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