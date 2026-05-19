Mick Jagger arriva a Stromboli per il film di Alice Rohrwacher

AGI - L'isola di Stromboli ha accolto Mick Jagger, leggenda del rock, fondatore dei Rolling Stones, arrivato nell'isola delle Eolie per girare alcune scene del film della regista Alice Rohrwacher "Three incestuous sisters" con un cast internazionale.
Mick Jagger sarà il guardiano del faro
Mick Jagger dovrebbe interpretare il ruolo del guardiano del faro di Strombolicchio. Il set è blindatissimo e mantenuto lontano da occhi indiscreti e da telecamere.
L'arrivo in elicottero e il set super blindato
L'isola, all'ombra del suo inquieto vulcano, è un set a cielo aperto e offre numerose location suggestive. Il cantante - 83 anni il prossimo 26 luglio - è arrivato sull'isola a bordo di un elicottero accolto dal calore e dall’ospitalità degli isolani. È ospite di una villa privata. La sera del suo arrivo è stato a cena in un ristorante sul mare.