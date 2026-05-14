Fernando De Rosa, socialista libertario. Una biografia

AGI - Non tutte le biografie seguono solo una traiettoria individuale: alcune restituiscono un passaggio storico attraverso una vita. 'Il capitano romantico. Fernando De Rosa socialista libertario' di Fabio Florindi (Arcadia Edizioni) ricostruisce il percorso di un protagonista irregolare dell’antifascismo europeo, inserendolo nel quadro più ampio delle tensioni politiche e morali tra le due guerre.
La vicenda si apre con un’origine incerta: nato a Milano nel 1908 e registrato come figlio di ignoti, De Rosa cresce a Torino in un contesto familiare segnato da ambiguità. Un elemento che accompagna una formazione inquieta, inizialmente vicina al fascismo, come accadde a molti giovani dell’epoca. La frattura arriva con la morte accidentale dell’amico Mohamed Ali, episodio che segna una svolta personale e accelera il distacco dal regime.
Il passaggio all’antifascismo militante
Il libro segue quindi il passaggio all’antifascismo militante, soprattutto nell’ambiente universitario torinese. Tra commemorazioni proibite, difesa di docenti colpiti dalle violenze squadristiche e diffusione clandestina di stampa, emerge il profilo di una minoranza attiva, inserita in un clima di repressione crescente. In queste pagine la ricostruzione storica si intreccia con il racconto di un contesto in cui l’azione politica comporta un’esposizione diretta al rischio.
Dimensione privata e tensioni personali
Accanto alla dimensione pubblica si affacciano elementi più personali: il rapporto con la montagna, vissuta come spazio di misura e libertà, e quello con Luigina, presenza affettiva costante. Ne emerge un profilo segnato da tensioni tra slancio politico e ricerca di una stabilità privata.
L’esilio e l’attentato di Bruxelles
L’esilio in Francia segna un passaggio decisivo. A contatto con gli ambienti socialisti e antifascisti, De Rosa prepara l’azione che lo rende noto: l’attentato dimostrativo del 1929 a Bruxelles contro il principe Umberto di Savoia. Il processo assume una dimensione internazionale e diventa un momento di esposizione politica, inserendo la vicenda individuale in un contesto più ampio.
La guerra civile e la morte
Le pagine successive seguono una traiettoria segnata anche da difficoltà e crisi personali, fino all’approdo in Spagna. Qui la partecipazione alla guerra civile rappresenta l’esito di un percorso progressivamente radicalizzato. De Rosa muore nel settembre 1936 sulla Sierra Guadarrama, mentre guida i suoi uomini all’attacco.
Una biografia tra storia e memoria
Il capitano romantico è una biografia documentata e scorrevole, capace di restituire una figura rimasta ai margini della memoria pubblica insieme al contesto in cui si è formata. Attraverso questa vicenda individuale emergono le tensioni, le scelte e le contraddizioni che hanno attraversato l’antifascismo europeo, offrendo uno sguardo più ampio sulla complessità del Novecento.