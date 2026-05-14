L'ultimo colpo di Diabolik è nel Tempio di Segesta

AGI - Non sono due comuni tombaroli quelli che si insinuano tra le colonne bianche di Segesta e attraversano il tempio nel silenzio della notte siciliana. Le sagome inconfondibili appartengono a Diabolik ed Eva Kant in fuga con un tesoro: una maschera preziosa, parte della collezione di un lobbista greco dal pedigree non proprio adamantino. Per sottrarla, il Re del Terrore ha studiato il Parco archeologico sui manoscritti della Biblioteca Fardelliana e ha trovato gli antichi passaggi che conducevano al mare, quelli che gli archeologi cercano da secoli.
Travestito da spettatore del Segesta Teatro Festival, il ladro creato dalle sorelle Giussani nel 1962 ha realizzato il colpo ed è fuggito per quella via. Per la prima volta in assoluto Diabolik arriva in Sicilia e sceglie un parco archeologico che, nell’elegante bianco e nero delle edizioni Astorina, sembra quasi brillare.
L’albo speciale di Diabolik
Il Tesoro di Segesta è l’albo speciale di Diabolik realizzato per Trapani Comix & Games grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico di Segesta, CoopCulture, Nerd Attack Ets e Astorina. Un lavoro costruito a più mani, quasi tutte siciliane, con cui raccontare in modo nuovo e a un pubblico trasversale il patrimonio archeologico: il fumetto, il noir e una delle icone più riconoscibili della cultura pop italiana.
Promozione del parco archeologico
L’albo sarà l’ambasciatore del Parco archeologico alle vetrine turistiche internazionali di settore, come Rimini o Londra; sono in programma mostre delle tavole originali, laboratori didattici e iniziative rivolte ad appassionati, collezionisti e studenti. Già in autunno, una caccia al tesoro per famiglie sulle orme del fumetto, workshop per i ragazzi che incontreranno gli sceneggiatori e i disegnatori.
Un’edizione speciale fuori commercio
L’edizione speciale fuori commercio, già ricercata dai collezionisti di Diabolik, è stata realizzata da un team di autori dal profilo nazionale o internazionale (provenienti dalle edizioni Bonelli, Panini, Feltrinelli, Disney, Dampyr, Marvel, Tunué) che hanno lavorato sugli spunti offerti dal Parco: soggetto e sceneggiatura sono di Tito Faraci e Marco Rizzo, i disegni e la copertina sono stati affidati a Claudio Stassi con i colori di Laura Piazza, mentre il lettering è di Maurizio Clausi. Il fumetto è stato sviluppato con il coordinamento del Trapani Comix e la supervisione editoriale di Astorina.
Distribuzione e presentazioni
L’albo non sarà in vendita, ma legato alle attività di fidelizzazione del Parco archeologico di Segesta, come l’acquisto di abbonamenti per il Segesta Teatro Festival o materiali al bookshop. Un’occasione per scoprirlo sarà naturalmente il Trapani Comix & Games, in programma dal 22 al 24 maggio a Villa Margherita a Trapani dove farà parte dei gadget legati al Golden Pass del festival. La sua prima presentazione sarà al Salone del Libro di Torino, poi sabato 23 maggio al Trapani Comix.
Le voci dei protagonisti
“Rendiamo contemporaneo ciò che è antichissimo, regalando una nuova vita e cercando un dialogo con il pubblico di domani – spiega il direttore di Segesta, Luigi Biondo, che appare a sorpresa anche in un cameo del fumetto – e abbiamo suggerito spunti e racconti a disegnatori e sceneggiatori, scoprendo insieme un nuovo modo di valorizzare un sito archeologico”.
“Il pubblico cambia velocemente: un fumetto che parla il linguaggio contemporaneo e immediato delle immagini, riesce ad avvicinarlo e renderlo partecipe – interviene Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture che cura i servizi al pubblico del Parco di Segesta – è un progetto di valorizzazione al passo con i tempi”. Per Nerd Attack Ets “Il Tesoro di Segesta è un piccolo sogno diventato carta, inchiostro e visione. È il Re del Terrore che arriva per la prima volta in Sicilia e incontra uno dei luoghi più iconici della nostra terra”.