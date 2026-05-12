Eurovision, Sal Da Vinci debutta tra applausi e tricolore
Ovazione del pubblico dell'Eurovision per il vincitore di Sanremo che si presenta a Vienna con un balletto nuovo
AGI - Grandi applausi per Sal Da Vinci all'Eurovision, durante la serata della prima semifinale alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove il cantante napoletano, già qualificato per la finale, ha debuttato con la sua 'Per sempre sì' circondato da tre ballerini.
In particolare una danzatrice, vestita da sposa, indossava una gonna da cui spuntava il tricolore. Ovazioni per lui dal pubblico.
Alla conduzione della versione italiana, in onda dalle 21 su Rai 2, Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista.
Sul palco della Stadthalle i padroni di casa Victoria Swarovski, cantante e conduttrice austriaca, e Michael Ostrowski, attore e conduttore.