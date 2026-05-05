Nel Paese di Giorno per giorno, dove le la vita si conta in ore

AGI - “Nel paese di Giorno per giorno”, l'unità di misura del tempo sono le ore. L'età non si conta (sarebbe troppo complicato) e così non si è mai troppo vecchi: semplicemente "sei giovane finché non lo sei più”. Non si ha paura del domani, di una vita troppo breve, né ansia. Non si aspetta nulla né si rimpiange. Ma non è tutto così facile: nessun treno può essere preso, gli aerei partono sempre tropo presto troppo tardi, gli spettacoli a teatro sono già finiti oppure devono ancora iniziare. Ma una notte tutti gli orologi si fermano e si riparte da 1. Cosa accade allora? Lo racconta Giada Fioravanti, nella sua favola per piccoli e grandi, pubblicata da Kou Kou Edizioni con illustrazioni di Carola Ghilardi.
Nella prima parte la narrazione è costruita a misura di bambino: il linguaggio è semplice, le situazioni sono immediate. Il racconto ricorda molto i bizzarri “paesi” di Gianni Rodari in cui finisce il protagonista Giovanni Perdigiorno, Il tempo viene presentato come qualcosa di concreto e mutevole, che cambia in base agli eventi e alle persone che lo vivono.
La svolta arriva nella parte finale, quando compare una donna che da tempo cerca di capire se ha ancora tempo per essere felice e non ci riesce. La donna, che introduce un registro più emotivo e adulto, coglie l’occasione della ripartenza, che non viene presentata come cancellazione del passato, ma come rielaborazione: un nuovo inizio che convive (serenamente) con ciò che è stato. Ed è qui che arriva la svolta vera e propria con la consapevolezza che “la felicità non è aggiungere tempo alla vita ma vita al tempo”. Il tempo non è percepito come lineare ma frammentato e discontinuo, con il “ricominciare da capo” e le seconde occasioni che non rappresentano un’eccezione ma una condizione sempre più ricorrente nel mondo di oggi.
Chi è Giada Fioravanti
Giada Fioravanti è una autrice italiana di libri illustrati per l’infanzia e per ragazzi e anche tra i fondatori della Kou Kou Edizioni, una realtà nata a Roma nel 2025 che pubblica fiabe contemporanee pensate per un pubblico familiare, con attenzione ai temi emotivi e alla crescita dei bambini.
La casa editrice
Kou Kou Edizioni è una piccola casa editrice italiana indipendente, nata a Roma nel 2025, che si concentra soprattutto su libri illustrati per l’infanzia e la famiglia. Ma la particolarità è un'altra: le storie nascono spesso da esperienze quotidiane o racconti “di casa” e vengono trasformate in fiabe contemporanee, con un forte valore emotivo ed educativo. "Non tutte saranno trasformate in libro, ma alcune lo diventeranno", fa sapere la casa editrice, spiegando che ogni libro, poi, è il risultato di un lungo lavoro: accanto alla fiaba e alle illustrazioni, infatti, una psicologa infantile accompagna il racconto con un breve testo finale per aiutare a esplorarne temi, emozioni e sognificatoi.