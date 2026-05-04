Biennale, a Venezia 111 artisti da 100 Paesi e molte polemiche

AGI - La 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia porta il titolo "In Minor Keys", ovvero "In tonalità minore" ad intendere un invito all'introspezione, alla cura e a relazioni sottili, alle narrazioni intime e al di fuori dal clamore. Ma a pochi giorni dall'apertura ufficiale (e a poche ore dalla pre-apertura riservata alla stampa) è chiaro a tutti che l'edizione sarà ricordata per il motivo opposto.
A far deflagrare uno scontro a tratti più politico che culturale è stato lo scorso 4 marzo la decisione della Biennale di aprire alla partecipazione degli artisti russi, decisione che ha poi portato a un braccio di ferro tra il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, all'invio di ispettori del ministero a Ca' Giustinian per verificare se ci fosse stata una qualche violazione delle sanzioni contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, alle dimissioni della giuria e infine alla decisione di indire una giuria popolare tra i visitatori.
Il nodo politico dei padiglioni
Al centro del dibattito la presenza di artisti russi (il Padiglione sarà aperto solo nei giorni di pre-apertura, ma chiuso per l'intera durata della Biennale) ma, per le stesse ragioni, anche di quelli israeliani. L'esposizione sarà aperta al pubblico da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre ai Giardini, all'Arsenale e in vari luoghi di Venezia ma una pre-apertura si terrà il 6, 7 e 8 maggio.
Una biennale senza giuria
Non ci sarà la tradizionale cerimonia di premiazione e inaugurazione il giorno dell'apertura (vista l'assenza della giuria) ma al suo posto ci sarà una premiazione con due Leoni, per il miglior artista e per il miglior Paese, assegnati grazie ai voti dei visitatori il 22 novembre.
L'eredità curatoriale di koyo kouoh
Dopo la prematura scomparsa di Koyo Kouoh a maggio 2025, con il pieno sostegno della famiglia, la Biennale di Venezia ha deciso di realizzare la Mostra secondo il progetto da lei ideato, per preservare, valorizzare e diffondere le sue idee e il lavoro svolto con dedizione.
Il progetto e gli artisti invitati
Koyo Kouoh, nominata Direttrice artistica del Settore Arti Visive nel novembre 2024, aveva infatti già sviluppato il progetto curatoriale, definendo testo teorico, artisti e opere, catalogo, identità grafica e architettura degli spazi, dialogando costantemente con gli artisti da invitare. Sono 111 i partecipanti (tra artisti, artiste, duo, collettivi e organizzazioni) provenienti da contesti geografici differenti, selezionati privilegiando soprattutto risonanze, affinità e possibili convergenze tra pratiche anche lontane.
Una geografia relazionale
Osservando realtà attive a Salvador, Dakar, San Juan, Beirut, Parigi e Nashville, la curatrice ha immaginato come l'ingegnosità e la tensione sperimentale di ciascuno possa incontrarsi con quelle di altri artisti e movimenti, anche senza relazioni dirette. In Minor Keys si propone così di restituire e ampliare questa geografia relazionale, intessuta nel corso di una vita e fondata sull'incontro.
Il nucleo concettuale della mostra
Per Koyo, il nucleo concettuale della Mostra si articola attorno a motivi non definiti in astratto, ma scelti a partire da opere capaci di coinvolgere insieme anima e intelletto.
Paesi al debutto e rinunce
Tra le curiosità di questa edizione c'è il record assoluto di prime volte con ben 7 Paesi al loro debutto: Repubblica di Guinea, Guinea Equatoriale, Nauru, Qatar, Sierra Leone, Somalia e Vietnam. Oltre a queste El Salvador partecipa per la prima volta con un proprio padiglione nazionale.
Le ultime decisioni
L'Iran, inizialmente conteggiato tra i Paesi partecipanti, ha dato forfait a poche ore dall'inaugurazione dell'Esposizione mentre si sono fatte avanti la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles con richieste di partecipazione sopraggiunte dopo l'annuncio del 4 marzo con cui la Biennale aveva fatto sapere di voler riaprire il Padiglione russo.