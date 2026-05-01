Concertone, Piazza San Giovanni inizia a riempirsi

AGI - Piazza San Giovanni inizia a riempirsi per il Concertone del Primo maggio. Sotto un sole caldo si esibiscono le voci nuove del panorama musicale italiano in attesa dell'inizio ufficiale del concerto alle 15, ma prima dell'avvio ufficiale, aprirà Arisa che canterà futura di Lucio Dalla.
La prima parte in programma fino alle ore 18 sarà aperta, come annunciato in conferenza stampa da Massimo Bonelli, da Paolo Belli. Alle 18 chiuderà la prima parte Edfie Brook. I nomi più attesi arriveranno nella seconda parte del Concertone mentre i big sono previsti in serata.
L'edizione di quest'anno è dedicata al tema "lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". L'evento è a ingresso libero e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 a partire dalle 12.30, oltre che su Rai Radio 2, Rainews.it, RaiPlay e Rai Italia.
PRIMA PARTE - Dalle 15.15 alle ore 18.00
Paolo Belli, Rob, Santamarea, Francamente, Casadilego, 1mnext, Primogenito, Birthh, Nico, Arezzo, Sissi, Roshelle, Dutch Nazari, Silvia Salemi, Okgiorgio, Senza Cri, Lea Gavino, Emma Nolde, Ministri, Angelica Bove e Eddie Brock.
SECONDA PARTE - dalle ore 20.
Niccolò Fabi, La niña, Ermal Meta, Sayf , Fulminacci
Ore 21
Riccardo Cocciante, Serena Brancale, Levante, Litfiba, Ditonellapiaga, Emma Marrone (con Rkomi)
Ore 22
Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Geolier, Dardust rvm, Irama
Ore 23
Francesca Michielin, Frah Quintale, Rocco Hunt, Arisa + Big mama, Orchestra Notte della Taranta.
I set di maggiore durata sono attesi a partire dalle ore 20:00, mentre l’esibizione dei nomi di maggior richiamo del panorama musicale italiano è prevista per la serata.