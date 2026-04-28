Libia: tra le rovine di Tolomeo spuntano antiche tavole da gioco

AGI - Un'eccezionale scoperta archeologica sta svelando il lato più ludico e quotidiano dell'antichità in Libia. Oltre cento tavole da gioco in pietra scolpita sono state rinvenute tra le rovine di Tolemaide, l'odierna Tolmeita.
Il ritrovamento, effettuato nella zona orientale del Paese, offre una prospettiva inedita sulle abitudini sociali dei cittadini dell'antico insediamento greco, dimostrando come il gioco fosse una componente essenziale della vita pubblica.
Le indagini sul campo, condotte da una missione archeologica polacca guidata dalla ricercatrice Zofia Kowarska dell'Università di Varsavia, sono riprese nel 2023 dopo una lunga sospensione causata dall'instabilità politica dello Stato.
La scoperta in Libia
Come riportato dalla testata spagnola specializzata La Brújula Verde, il numero di reperti ha superato ogni previsione iniziale. La concentrazione di queste incisioni in aree specifiche suggerisce che gli spazi pubblici della città fungessero da centri di aggregazione sociale dove gli abitanti si sfidavano abitualmente.
Caratteristiche delle tavole da gioco
Le tavole rinvenute consistono in piccoli fori circolari disposti con precisione geometrica su blocchi di pietra, porzioni di mura e fusti di colonne. Le griglie documentate presentano diversi formati, tra cui schemi da 3x3 e 5x5 fori, che richiamano versioni ancestrali di passatempi ancora noti come il tris, la dama o il mancala.
Valore culturale della scoperta
Questa scoperta non solo arricchisce il patrimonio culturale della Libia orientale, ma conferma l'importanza di Tolemaide come centro urbano vibrante, dove l'architettura monumentale conviveva con i segni tangibili della socialità popolare.