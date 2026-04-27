Scala: Myung‑Whun Chung nominato nuovo direttore musicale

AGI - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala ha autorizzato il Sovrintendente a sottoscrivere il contratto del maestro Myung-Whun Chung in qualità di Direttore Musicale. Lo comunica il teatro in una nota. Il maestro Myung-Whun Chung succederà al maestro Riccardo Chailly nella carica di Direttore Musicale. L'incarico del Maestro Chung decorrerà dal termine del contratto del maestro Chailly, che si concluderà alla fine del 2026.
Cda, ok bilancio 2025, utile per 0,2 milioni
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala riunitosi oggi ha approvato il bilancio consuntivo della fondazione per l'anno 2025, che si è chiuso con un risultato positivo pari a 0,2 milioni di euro.
Il Direttore delle Risorse Umane ha aggiornato il Consiglio sull'andamento delle trattative per il rinnovo del Contratto Scala relativo al triennio 2027-2030, oltre che sul percorso di formazione dei dirigenti in materia di Intelligenza artificiale, in conformità con quanto previsto dall'AI Act del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nel corso della riunione sono stati inoltre esaminati l'aggiornamento dei prezzi per la Serata inaugurale di Stagione del 7 dicembre, e l'introduzione di una nuova fascia tariffaria Premium, che riguarderà il 10% dei posti più prestigiosi di tutte le serate di stagione. La misura si inserisce nella strategia della Fondazione volta a preservare e ampliare le fasce di prezzo più accessibili, sostenendo al contempo nuovi progetti di inclusione.