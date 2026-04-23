Giornata del libro: 'Gli Olmi' portano Fahrenheit 451 sui social

AGI - In occasione della Giornata mondiale del libro, "Gli Olmi", comunità di scrittrici e scrittori, intellettuali e giornalisti impegnata nella tutela del patrimonio culturale, lancia un'iniziativa di lettura pubblica dedicata al valore della libertà di pensiero.
Il progetto
Il progetto prevede la pubblicazione sui social di una serie di brevi video nei quali autori siciliani leggeranno alcuni stralci di Fahrenheit 451, il romanzo di Ray Bradbury scelto come simbolo del potere della lettura e della memoria.
Fahrenheit 45: un simbolo contro la censura
L'iniziativa, spiegano i promotori, si inserisce in un percorso avviato il 17 marzo con la lettura della Costituzione e punta a ribadire il ruolo del libro come strumento di libertà, in un contesto internazionale in cui i volumi vengono sempre più spesso censurati, messi all'indice o distrutti.
"I libri sono mondi, e come tali, a volte, possono rappresentare una minaccia per quei poteri che temono la libertà di pensiero e la libertà di coscienza", sottolinea la scrittrice Stefani Auci.
La tutela del patrimonio culturale e il ruolo delle biblioteche
Con questa iniziativa, "Gli Olmi" intendono anche valorizzare la lettura, promuovere il ruolo delle biblioteche e la tutela degli archivi, a partire da quella di Niscemi, indicati come presidi culturali fondamentali per la crescita civile e sociale dei territori. Per il gruppo, leggere oggi significa "resistere, custodire la memoria e opporsi a ogni forma di pensiero che esclude, giudica e marginalizza".