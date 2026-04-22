TikTok lancia in Italia la BookTok Bestseller List

AGI - TikTok porta in Italia la #BookTok Bestseller List, la classifica mensile che fotografa i titoli di maggior successo nati o rilanciati dalla community di lettori della piattaforma. L'annuncio arriva in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore e segna l'estensione al mercato italiano di un progetto lanciato per la prima volta in Germania nel 2023 insieme a Media Control.
Per l'Italia, la classifica sarà costruita incrociando gli insight della piattaforma con i dati di vendita di NielsenIQ BookData. L'obiettivo è misurare l'impatto concreto di #BookTok sul mercato editoriale, dove da tempo la community influenza visibilità, passaparola e performance commerciali dei titoli, soprattutto tra i lettori più giovani. La novità riguarda anche le librerie: i libri che entreranno ogni mese nella #BookTok Bestseller List potranno essere segnalati con adesivi ufficiali #BookTok, così da renderli immediatamente riconoscibili sia nei punti vendita fisici sia negli store online.
Le preferenze della community
La prima fotografia del mercato italiano, relativa a marzo 2026, conferma il peso del romance e delle saghe seriali nelle preferenze della community. Spiccano Hazel Riley, presente con cinque titoli in classifica, e Rebecca Yarros, con tre libri, a dimostrazione di come #BookTok premi soprattutto le narrazioni capaci di fidelizzare i lettori nel tempo.
Rebecca Yarros e il fenomeno 'romantasy'
Dominante il romance in tutte le sue varianti, dal contemporaneo al fantasy. In questa direzione va anche il successo del cosiddetto 'romantasy', sottogenere che mescola elementi fantasy e forte componente emotiva, rappresentato in classifica da "Fourth Wing", "Onyx Storm" e "Iron Flame" di Rebecca Yarros.
Le autrici italiane in classifica
Un altro dato rilevante riguarda il peso delle autrici italiane, che occupano 13 posizioni su 20 nella top list di marzo. Oltre a Felicia Kingsley e Hazel Riley, compaiono anche S. Stefania e B. Karim. Un segnale che, in Italia, #BookTok non è soltanto un fenomeno di importazione, ma si sta affermando come un ecosistema editoriale radicato e competitivo, capace di incidere in modo diretto sulle classifiche e sui consumi culturali.