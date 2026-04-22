Machado, autobiografia e politica nel suo libro “Freedom Manifesto”

AGI - Dopo l’uscita negli Stati Uniti il 21 aprile, arriva anche in Italia 'The Freedom Manifesto. La mia lotta per la libertà' il nuovo libro di Maria Corina Machado, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore dal 16 giugno. Vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025 e figura centrale della resistenza democratica venezuelana, Machado firma un volume che intreccia autobiografia, testimonianze dirette e riflessioni politiche, offrendo un racconto intenso e personale della sfida all’autoritarismo e delle prospettive di una transizione democratica nel suo Paese
Un racconto tra autobiografia e politica
Machado intreccia il racconto autobiografico con una riflessione politica di ampio respiro, ricostruendo il proprio percorso umano e civile e, allo stesso tempo, dando voce a un’intera comunità segnata da decenni di dittatura, violenza e repressione. The Freedom Manifesto nasce sia come un atto di denuncia ma anche come un appello alla responsabilità individuale e collettiva, fondato sull’idea che ogni grande cambiamento prenda avvio da scelte che possono apparire minime, ma capaci di generare conseguenze profonde e durature.
Le origini dell’impegno politico
Il libro si apre con il racconto della storia personale dell’autrice, che si sofferma sugli eventi che l’hanno spinta a entrare in politica e a sfidare apertamente i regimi di Hugo Chávez e Nicolás Maduro.
Il significato di libertà e democrazia
Successivamente, Machado propone una riflessione sul significato stesso della libertà e della democrazia, chiarendo come il futuro del Venezuela non possa limitarsi al ripristino di un passato democratico, ma debba fondarsi sulla costruzione di un nuovo Stato, consapevole degli abusi subiti e capace di legare in modo indissolubile responsabilità, partecipazione e diritti civili.
Le testimonianze dei cittadini venezuelani
Nella seconda parte, invece, trovano spazio le testimonianze di cittadini venezuelani che hanno pagato un prezzo altissimo per aver resistito al regime. Storie di persecuzione, carcere, torture ed esilio che diventano, nel racconto di Machado, esempi concreti di coraggio e di speranza.
Il finale tra Nobel e scenari futuri
Il volume, infine, si chiude con il discorso di accettazione del Premio Nobel per la Pace e con un aggiornamento sugli sviluppi più recenti della crisi venezuelana, aprendo una riflessione sugli scenari futuri e sui complessi processi di ricostruzione politica, sociale ed economica che attendono il Paese.