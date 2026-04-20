Alpha Test lancia ON: il nuovo marchio di varia

AGI - Alpha Test, principale editore e centro di formazione in Italia specializzato nella preparazione ai test di ammissione universitaria e ai concorsi pubblici, lancia sul mercato un nuovo marchio di varia: ON. Alla guida del progetto il CEO di Alpha Test Alessandro Magno, già Chief Digital Officer in GeMS, Feltrinelli e Class Editori, secondo cui: “ON nasce dalla convinzione che un buon libro deve lasciare il lettore più attrezzato: a leggere la realtà, fare scelte e agire”.
I libri di ON sono rivolti a chi affronta un momento di passaggio cercando non solo ispirazione, ma anche strumenti concreti d’azione. In un 2026 che prevede 16 uscite, i primi due titoli saranno in libreria dal 5 maggio.
La linea editoriale
Si svilupperà su quattro aree: ‘Self-help’, guide pratiche di impronta anglosassone pensate per chi vuole cambiare qualcosa di rilevante nella propria vita; ‘Storie di rinascita’, memoir e biografie che raccontano momenti di crisi superati; ‘Wellness’, salute fisica e mentale, equilibrio e consapevolezza al centro di testi che fondono rigore scientifico e accessibilità; ‘Divulgazione accessibile’, temi complessi affrontati con in modo chiaro per lettori che non cercano manuali accademici.
Le prime uscite
Dal 5 maggio saranno in libreria ‘La bambina che nessuno vedeva’ di Fatima Sarnicola e ‘Come sopravvivere a un capo str**zo’ di Laura Hambley Lovett. Il primo titolo racconta la vera storia di un’infanzia segnata dall’abbandono e dalla violenza, e di come una famiglia capace di trasmettere amore possa regalare una seconda possibilità.
L’autrice, divenuta una voce pubblica sul tema, ha fondato nel 2023 il portale AdopotLife. Il secondo testo rappresenta una guida pratica tra journaling, esercizi di consapevolezza e testimonianze dirette, in cui l’autrice (psicologa e professoressa canadese) intreccia ricerche, storie vere e riflessioni personali per mostrare come i capi tossici distruggano autostima, motivazione e salute mentale, ma anche come si possa uscirne.
Tra gli autori di prossima pubblicazione sono segnalati il fondatore di NerdFitness.com Steve Kamb, il content creator, scouter ed editor free lance Andrea Amadio, la scrittrice americana di best seller di self-help Monica Sweeney, l’esperto di Shaolin Kung Fu Alessandro Ferrari, l’imprenditore e pensatore svizzero specializzato nell’analisi dei bias cognitivi Rolf Dobelli, le esperte di formazione e crescita professionale Sarah Hellis e Helen Tupper Il Team Ad affiancare Alessandro Magno nello sviluppo del progetto saranno la Responsabile Editoriale Arianna Comotti (già in Sperling & Kupfer, Mondadori Electa e Piemme), Samuele Cornalba, Junior Editor e autore Einaudi, e Leonardo Milesi, Caporedattore, già in Rizzoli. Stefano Miceli, Responsabile Commerciale Alpha Test, curerà posizionamento e sviluppo trade, Roberta Romano sarà la Responsabile Marketing e Social, mentre identità visiva e design delle copertine sono affidati allo studio grafico The World of Dot. Promozione PDE (Gruppo Feltrinelli), distribuzione cartacea Messaggerie e digitale Edigita.