Il segreto della mummia di Breslavia

AGI - Per oltre un secolo è rimasto in silenzio, quasi dimenticato tra le teche del Museo Arcidiocesano di Breslavia, in Polonia. Un reperto tra i tanti, catalogato come la mummia di un bambino egiziano di circa otto anni, arrivato in Europa nel 1914 grazie all’acquisto del cardinale Adolf Bertram. Ma sotto quegli strati di lino che il tempo ha reso fragili come vetro, il piccolo ospite del museo custodiva un segreto che solo la tecnologia moderna è riuscita a intravedere, senza però poterlo ancora toccare.
La svolta è arrivata grazie a un ambizioso progetto di ricerca avviato nel 2023 dall’Università di Breslavia. Sotto la guida della professoressa Agata Kubala, il team di esperti ha deciso di sottoporre il corpo a una serie di esami radiologici e tomografie computerizzate ad alta risoluzione. Quello che è emerso dai monitor ha lasciato i ricercatori senza fiato: all’interno del torace del bambino, proprio sopra il cuore, si trova un oggetto sconosciuto che non appartiene alla struttura anatomica originale.
La tecnica di mummificazione e l'anomalia nel petto
I risultati dello studio, recentemente pubblicati sulla prestigiosa rivista Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, descrivono un processo di mummificazione eseguito con estrema cura, tipico di una classe sociale intermedia del periodo tolemaico. Le scansioni hanno confermato la rimozione del cervello per via transnasale e l'uso di resine imbalsamanti concentrate soprattutto sul viso e sul collo. Eppure, l’attenzione di tutti è catalizzata da quella piccola anomalia nel petto. Secondo le prime elaborazioni software, l’ipotesi più suggestiva è che possa trattarsi di un rotolo di papiro.
Le ipotesi degli esperti sull'oggetto misterioso
In quell'epoca, non era raro che i defunti venissero accompagnati da formule rituali, preghiere o dal nome stesso della persona, scritti per proteggere l'anima nel pericoloso viaggio verso l'aldilà. Altri esperti, intervenuti nel dibattito sollevato dalla testata specializzata Arkeonews, suggeriscono invece che possa trattarsi di un amuleto, un oggetto magico posizionato strategicamente dagli imbalsamatori per garantire l'integrità eterna del giovane defunto. Resta però un ostacolo insormontabile: l'impossibilità di estrarre l'oggetto.
Sfide tecnologiche e archeologia virtuale
Il rivestimento esterno della mummia, il cosiddetto cartonnage, versa in uno stato di conservazione estremamente precario. Tentare un’apertura fisica o una rimozione delle bende significherebbe condannare il reperto a una distruzione certa. La sfida per gli scienziati polacchi si sposta ora sul piano della "archeologia virtuale": trovare un modo per leggere il contenuto di quel papiro senza mai srotolarlo, utilizzando algoritmi capaci di distinguere l'inchiostro dalla fibra vegetale ormai mineralizzata.
Le origini ignote e il futuro della ricerca
Mentre il mistero dell'oggetto rimane intatto, restano oscure anche le cause della morte del bambino. Le analisi ossee non hanno rivelato traumi o segni evidenti di malattie degenerative, lasciando aperta la porta a mille congetture su una fine prematura avvenuta circa due millenni fa nell'Alto Egitto, probabilmente tra le città di Kom Ombo e Assuan. La mancanza di archivi storici, andati perduti durante i devastanti bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, impedisce di dare un nome e un volto certo a questo piccolo testimone della storia. Per ora, il bambino di Breslavia continua a riposare nel suo bozzolo di lino, protetto da quel segreto che la scienza può solo osservare da lontano, in attesa che la tecnologia del futuro diventi abbastanza delicata da permetterci di leggere le ultime parole che i suoi cari gli hanno adagiato sul cuore.