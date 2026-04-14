Da un antico manoscritto emergono 90 proverbi greci inediti

AGI - Scoperti per caso 90 proverbi greci antichi finora sconosciuti in un manoscritto conservato a Orleans, in Francia. Il ritrovamento è stato effettuato da Han Lamers dell'Università di Oslo e Toon Van Hal dell'Università di Leuven, ed è descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Byzantine and Modern Greek Studies.
La scoperta amplia significativamente il corpus noto di detti attribuiti al sacerdote greco del XVII secolo Hermodorus Rhegius, noto fino a oggi per aver raccolto circa 30 proverbi. Grazie al manoscritto analizzato, il numero complessivo sale a 120, con 90 espressioni mai documentate prima. I ricercatori si trovavano nella biblioteca francese per esaminare manoscritti antichi su altri temi quando si sono imbattuti nella raccolta. "Quando si sfogliano manoscritti su argomenti di interesse, c'è sempre la possibilità di imbattersi in qualcosa che nessuno sapeva esistesse", ha spiegato Van Hal. In un primo momento, i proverbi individuati sembravano già noti, ma un'analisi più approfondita ha rivelato la presenza di numerosi testi inediti.
Origine e funzione delle espressioni popolari
Secondo quanto ricostruito, i proverbi erano stati raccolti da Hermodorus Rhegius durante missioni nelle isole dell'Egeo, dove il sacerdote, impegnato in attività legate alla Chiesa cattolica, annotava espressioni popolari locali. Le motivazioni di questo interesse non sono del tutto chiare, ma gli studiosi ipotizzano che i proverbi potessero essere utilizzati come strumenti comunicativi nelle prediche o negli scritti, grazie alla loro capacità di trasmettere concetti complessi in forma sintetica. "Le espressioni proverbiali funzionano come scorciatoie cognitive: condensano esperienze generali e regole di vita in formule semplici e facilmente memorizzabili", ha osservato Lamers. La loro struttura breve e ritmica ne facilita la trasmissione tra generazioni, contribuendo a creare un patrimonio culturale condiviso.
Storia del manoscritto e temi trattati
Il percorso dei manoscritti che contengono i proverbi è complesso e non completamente tracciato. Gli originali redatti da Hermodorus sono andati perduti, ma i testi sono giunti fino alla Francia attraverso una serie di passaggi intermedi, fino a essere inclusi nel manoscritto del medico Louis Gaudefroy, donato alla biblioteca di Orleans nel 1725. I proverbi individuati coprono temi molto diversi, alcuni legati a contesti locali, altri di carattere universale. Tra gli esempi citati dagli studiosi, espressioni come 'Puoi perdere l'anello, ma conservi il dito' suggeriscono la possibilità di subire perdite materiali senza compromettere ciò che è essenziale, mentre 'Abbiamo versato l'olio, ma è caduto nella pentola' indica che un imprevisto non ha avuto conseguenze gravi.
Nuove prospettive per la paremiologia
La ricerca apre nuove prospettive nel campo della paremiologia, la disciplina che studia i proverbi, offrendo materiale inedito per approfondire la trasmissione culturale e linguistica nel mondo greco. Gli autori intendono ora proseguire gli studi per comprendere meglio l'origine di questi detti e verificare quali siano ancora in uso.