Lino Banfi, 90 anni tra cinema e l'amore per la Puglia

AGI - "Banfi si è quasi acculturato, come se avessi preso qualche laurea di nascosto". Con la sua consueta ironia, Lino Banfi ha chiuso così il suo incontro con il pubblico al Bif&st 2026, tornando a riflettere sulla propria carriera e sul legame con la Puglia nel cinema italiano.
"Quelli che anni fa venivano considerati film 'cotti e magnati' - ha detto - oggi sono diventati dei cult". Poi la battuta, in perfetto stile banfiota: "Io ho cominciato facendo il bidello, ho finito a fare il preside, mi mancava solo il provveditore agli studi. Insomma, una carriera didattica c'era pure per me".
(video di Viviana Minervini - AGI)
L'attore ha spiegato che rifarebbe ancora oggi quei film, magari "con più cura e con più tempo", ma senza rinnegarne il valore. "È stato un bel seminare - ha osservato - e questo è il raccolto che sto raccogliendo oggi, con la pace del quarantenne". Quindi l'affondo finale, tra ironia e tenerezza: "Poi penso: ma com'è possibile che sono arrivato a novant'anni senza danni? Sono a novant'anni senza danni e senza malanni. E questa, con le rime, è la cosa che conta di più".
Il ruolo di Lino Banfi per la Puglia
Banfi ha poi risposto a una domanda sul ruolo avuto nel portare la Puglia sul grande e piccolo schermo, molto prima del successo nazionale di altri artisti pugliesi. "Sì, diciamo che in qualche modo ho aperto la strada", ha detto, chiarendo però che il talento pugliese ha poi saputo camminare da solo e bene. "Quando parlo di Puglia - ha aggiunto - non intendo solo Bari o la mia terra, ma tutta la regione. Ci sono dei veri geni".
Il talento di Pio e Amedeo
Tra questi ha citato Pio e Amedeo, ricordandone il percorso dalle spiagge e dalle feste di piazza fino al cinema e alla televisione nazionale. "Li ho visti crescere, li conosco bene, ho avuto anche il piacere di lavorare con loro", ha spiegato.
Checco Zalone, una potenza
Infine, il riferimento a Checco Zalone, definito da Banfi una "potenza" capace di arrivare "subito al cuore delle persone" ma anche "al cuore dei botteghini", con una formula che tiene insieme popolarità, intelligenza e capacità di parlare a un pubblico larghissimo.