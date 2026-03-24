Torna Milano ArtWeek, la settimana dedicata all'arte 

AGI - Torna dal 13 al 19 aprile Milano ArtWeek, la settimana dedicata all'arte contemporanea promossa dal Comune di Milano in concomitanza con miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano che si svolgerà dal 17 al 19 aprile.
Con oltre 400 appuntamenti promossi da 230 realtà, questa decima edizione di Milano Art Week è coordinata da Arte Totale ETS, associazione che riunisce ArtsFor_, Artshell e MAC Milano Art Community, ed è realizzata grazie al main sponsor Banca Generali. "Anche quest'anno Milano si conferma un crocevia internazionale per l'arte contemporanea, offrendo a cittadini e visitatori un programma ricco e diffuso che attraversa l'intero tessuto urbano. La decima edizione di Milano Art Week accompagna la trentesima edizione di miart, che coglie l'occasione di questo anniversario per innovarsi profondamente, ma abbraccia anche l'arrivo di Paris Internationale, la piattaforma indipendente fondata a Parigi nel 2015, che per la sua prima edizione al di fuori della Francia sceglie Milano, confermando la centralità della nostra città sulla scena artistica europea e internazionale", ha detto l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.
Il progrmma di Milano ArtWeek
Il programma delle mostre e delle inaugurazioni nei musei cittadini rappresenta il cuore della Milano Art Week, articolandosi in progetti che attraversano linguaggi, generazioni e prospettive della ricerca artistica contemporanea. Tra le novità della decima edizione va segnalato Ghost Track, il progetto nato dalla collaborazione tra i Musei Civici del Comune di Milano e MAC - Milano Art Community, associazione che riunisce oltre 30 realtà tra gallerie, fondazioni, istituzioni e spazi no-profit della scena artistica contemporanea milanese.
Una serie di interventi di artisti contemporanei dialoga con le collezioni permanenti di musei e istituzioni culturali cittadine non dedicate all'arte moderna e contemporanea - tra cui i Musei del Castello Sforzesco, il Civico Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l'Acquario Civico e il Museo del Risorgimento - come veri e propri contrappunti visivi accanto alle opere storiche, inseriti nelle vetrine o nei percorsi espositivi. Interventi che non alterano la fruizione consueta, ma introducono nuovi livelli di lettura. Un progetto che invita il pubblico a riscoprire i musei cittadini e a vivere il patrimonio culturale in modo rinnovato, rafforzando al tempo stesso i legami all'interno della comunità artistica e museale. Il Comune di Milano rinnova inoltre la partnership con Democracy and Culture Foundation e The New York Times, che in collaborazione con Milano & Partners e grazie al supporto di DILS promuove Art for Tomorrow Talks - The Blurry Border Between Design & Art: il 14 aprile all'Acquario Civico voci internazionali si interrogano sul confine tra arte e design.
Le mostre e le installazioni più atteseTra gli appuntamenti più attesi di questa edizione di Milano Art Week figurano la mostra The Only True Anarchy Is That Of Power al PAC Padiglione d'Arte Contemporanea - che il 13 aprile apre la Milano Art Week con la performance dell'artista australiano Marco Fusinato - e l'opera site-specific / Parnassus creata appositamente da Letia (Letizia Cariello) per la Sala del Parnaso alla GAM - Galleria d'Arte Moderna. Il Museo del Novecento prosegue e rafforza il lavoro di valorizzazione della propria collezione attraverso una serie articolata di nuovi progetti che intervengono in modo puntuale e diffuso sugli spazi e sui dispositivi espositivi del museo: salut! hallo! hello! di Diego Marcon entra a far parte della Collezione ACACIA donata al Museo, mentre il programma FOCUS900 si arricchisce con Vedere l'aria di Bruno Munari; al piano terra, la "quadreria" del FORUM900 rinnova il percorso permanente attraverso una selezione di opere contemporanee entrate in collezione negli anni, e LOUNGE900 presenta il riallestimento di una selezione di opere della Collezione Spagna Bellora. A Palazzo Reale prosegue il programma espositivo con Le Alchimiste, la nuova imponente mostra di Anselm Kiefer; Metafisica/Metafisiche, Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio e i Macchiaioli. Al Mudec - Museo delle Culture continua Il Senso della Neve, insieme all'installazione site-specific The Moment the Snow Melts di Chiharu Shiota; al Castello Sforzesco prosegue Leonardo Parlante, progetto di Sabrina D'Alessandro che recupera dal Codice Trivulziano i vocaboli "altrimenti smarriti" di Leonardo. Viene inoltre inaugurato il completamento di ArtLine Milano, il parco d'arte contemporanea all'interno di CityLife: un museo a cielo aperto che riunisce 20 opere site-specific di artisti internazionali e under 40. L'ultima installazione è Octospider di Jeremy Deller, che sarà presente all'inaugurazione. Per l'occasione sarà presentato anche il catalogo del progetto. Tante altre poi le iniziative previste in città.
Miart e Paris Internationale: le edizioni futureDal 17 al 19 aprile, infine, torna miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, che nel 2026 celebra la sua trentesima edizione con il titolo New Directions: miart, but different. Un'edizione che segna un momento di trasformazione per la manifestazione, a partire dal tema - ispirato all'omonimo album di John Coltrane - che assume il linguaggio del jazz come modello curatoriale, fondato su ascolto, dialogo e improvvisazione. In occasione della Milano Art Week 2026, arriva per la prima volta in città Paris Internationale Milano, tappa italiana della piattaforma indipendente fondata a Parigi nel 2015. Prima edizione della fiera al di fuori della Francia, Paris Internationale sceglie Milano per la sua centralità nella scena artistica europea e per il ruolo sempre più strategico della città nel sistema internazionale dell'arte contemporanea, dal 18 al 21 aprile 2026 a Palazzo Galbani.