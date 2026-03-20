Il caso del medico tedesco di Tsuriel Sdomi in tour tra Roma, Milano e Napoli 

AGI - Un romanzo che scava nelle zone d’ombra della Storia e dell’identità individuale: con Il caso del medico tedesco, Bonfirraro Editore porta in libreria un’opera di grande intensità narrativa e morale, firmata dall’autore israeliano Tsuriel Sdomi. Un libro che si inserisce nel solco della letteratura impegnata, capace di interrogare il presente attraverso le ferite ancora aperte del Novecento europeo.
Al centro del romanzo si intrecciano temi universali e irrisolti: la colpa, l’appartenenza, il peso dell’eredità storica. Quanto incide il passato sulle vite individuali? Fino a che punto ciò che scorre nel sangue, nei cognomi e nelle origini può condizionare le scelte che crediamo autonome? Sdomi costruisce una narrazione stratificata che attraversa la Germania nazista, l’esilio americano e il dopoguerra, dando forma a un affresco potente in cui dimensione storica e introspezione psicologica si fondono.
Identità e responsabilità nel romanzo
Il protagonista è l’erede di una famiglia aristocratica tedesca segnata da un passato compromesso, costretto a muoversi in un territorio morale incerto, dove l’identità appare fragile e continuamente messa in discussione. Tra rimozione, ambiguità e senso di colpa, il romanzo esplora il rapporto tra responsabilità individuale e violenza ideologica, restituendo tutta la complessità di un secolo che continua a interrogare il presente.
La scrittura di Sdomi e la storia
La scrittura di Sdomi, densa ed elegante, accompagna il lettore in un percorso che è al tempo stesso storico, psicologico ed etico. Ne emerge una visione chiara: la Storia non è mai davvero conclusa, ma continua a vivere nelle scelte, nei silenzi e nelle contraddizioni degli individui.
La linea editoriale di Bonfirraro
Con questa pubblicazione, Bonfirraro Editore conferma la propria linea editoriale orientata verso opere che non offrono risposte facili, ma sollecitano una riflessione profonda. “Libri che non consolano, ma interrogano”, sottolinea l’editore Salvo Bonfirraro, evidenziando la volontà di proporre una narrativa capace di confrontarsi con le zone più oscure dell’animo umano e della memoria collettiva.
Tour di presentazione in Italia
Il romanzo sarà presentato in un tour italiano che toccherà tre città. La prima tappa è in programma a Roma, martedì 24 marzo alle ore 17.30 presso la Libreria Ebraica Kiryat Sefer, dove l’autore dialogherà con il giornalista Francesco Spartà e Luca Spizzichino, con il saluto istituzionale di Giacomo Moscati. Il giorno successivo, mercoledì 25 marzo alle ore 17, l’appuntamento sarà a Milano presso l’Associazione Adei Wizo, in conversazione con Esterina Dana. Il tour si concluderà giovedì 26 marzo alle ore 16.30 a Napoli, alla Biblioteca Nazionale, con gli interventi della traduttrice Susanna Glavas e di Paolo Ferrara, la moderazione del giornalista Daniele Coppin e un intermezzo musicale a cura di Claudio Cerere.