'Atlante della nera milanese'. La mappa criminale di Giuseppe Paternò Raddusa

AGI - Dite per il momento addio alla Milano delle luci delle passerelle e dei ritmi della finanza, alla capitale dell’efficienza, della moda e dell’innovazione. Ora entriamo nella città delle ombre, dei delitti, delle storie che resistono sotto la superficie, fatta di vicende criminali che ne hanno segnato profondamente la storia.
L'atlante della nera milanese
Lì ci porta Giuseppe Paternò Raddusa con ‘L’Atlante della Nera Milanese’, dove ogni angolo milanese, buona parte oggi centro di movida, lusso e benessere, racconta una ferita. Una vera e propria mappa in grado di ricostruire alcuni dei casi di cronaca nera più significativi della città, intrecciando nomi, date e scenari che hanno segnato la memoria collettiva. Emergono figure come Renato Vallanzasca e Gaspare Zinnanti, simboli di stagioni diverse ma ugualmente violente. Non solo protagonisti di fatti criminali, ma specchi di un contesto sociale in trasformazione, segnato da tensioni, paure e cambiamenti profondi.
La struttura innovativa del libro
La particolarità del libro sta nella sua struttura: un atlante, appunto. Non una narrazione lineare, ma un percorso che attraversa quartieri, strade e luoghi precisi. Milano diventa così un archivio a cielo aperto, dove ogni suo angolo può custodire una storia dimenticata. Paternò Raddusa guida il lettore in un itinerario che ribalta lo sguardo abituale sulla città, restituendo una dimensione meno visibile ma altrettanto reale. E privilegiando il dato, il contesto, la ricostruzione, lascia che siano i fatti a parlare. Ed è proprio questa scelta a rendere il racconto ancora più incisivo: la violenza non viene enfatizzata, ma emerge con forza proprio attraverso la sua essenzialità.
Milano tra modernità e inquietudine
Ne risulta un ritratto complesso, dove convivono modernità e inquietudine, progresso e memoria. L’Atlante della Nera Milanese non è solo un libro di cronaca: è uno strumento per leggere la città in profondità, per riconoscere le tracce del passato nei luoghi di un presente totalmente differente.
In una Milano che corre veloce, questo lavoro invita a fermarsi e guardare meglio. Perché anche nelle città più luminose, le ombre non scompaiono: al massimo cambiano forma.