Il Vidocq italiano al servizio del Papa Re

Il sedicenne Nardoni riesce invece a farsi arruolare nell’esercito pontificio come artigliere e pochi giorni dopo transita nei carabinieri, dove prende subito i gradi da brigadiere e con la stessa celerità li perde, venendo pure trasferito in un altro reggimento nell’autunno del 1817. Vidocq all’epoca, dopo avventure e disavventure con evasioni fallite e riuscite, e pure da informatore della polizia, aveva già ricevuto l’incarico di fare l’infiltrato nella malavita per conto di un’unità sperimentale trasformata nel 1812 in unità di sicurezza alle dipendenze del prefetto d’Anglès, di cui era stato poi nominato capo. L’anno dopo l’imperatore Napoleone aveva trasformato quel piccolo dipartimento in forza di polizia dello stato creando la Sûreté Nationale (l’attuale Police Nationale) con al vertice l’ex galeotto graziato. Quando Nardoni scalando la gerarchia dei carabinieri riesce a farsi cucire le mostrine da ufficiale, Napoleone era morto in esilio a Sant’Elena da quattro anni. Proprio il giorno della scomparsa dell’imperatore dei francesi, il 5 maggio 1821, Nardoni aveva avuto dalla moglie Maria il figlio primogenito Vincenzo, avviato alla carriera militare nel corpo dei carabinieri pontifici, che però morirà ventitreenne a Roma quando era già tenente. Lui intanto si distingue nell’ordine pubblico contro i briganti, viene decorato e promosso tenente, e aggiunge medaglie sul petto al servizio del cardinale Filippo Invernizzi. Unisce un’indubbia abilità di investigatore alla mancanza di scrupoli nell’avvalersi di qualsiasi mezzo pur di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato nelle sue azioni di polizia. Nel 1837 finalmente è promosso capitano e l’anno dopo è insignito dell’onorificenza di cavaliere dello Speron d’oro, poi ancora dell’Ordine di San Giorgio e quindi riceve i gradi provvisori da tenente colonnello.