Moda: The Queen's hat, quando il cappello è arte

AGI - Milano si prepara ad accogliere la terza edizione di "The Queen's Hat", la mostra internazionale dedicata alla modisteria contemporanea che dal 20 al 22 marzo animerà gli spazi della Residenza Vignale, trasformandoli in un luogo di incontro tra creatività, artigianato e sperimentazione. Ideata e curata dalla giornalista e fashion manager Gabriella Chiarappa, la manifestazione è organizzata da Le Salon de la Mode in collaborazione con Musikologiamo e si svolge con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano.
Protagonista è il cappello, accessorio simbolo di eleganza e identità che attraversa epoche e culture. La mostra lo restituisce come oggetto artistico e contemporaneo, capace di unire savoir-faire artigianale e ricerca stilistica. Saranno undici gli hat designer internazionali presenti, provenienti da Europa, America, Asia e Africa: Maor Zabar (Israele), Ranelle Larocque (Canada), Haidee Neill (Tanzania), Ilaria Soncini (Italia), Irina Vassilyeva, Elena Khovanskaya (Kazakistan), Tanya Kosta (Kuwait), Karen Morris (USA - Minnesota), Raquel Brant (Brasile), Inna Walker (Inghilterra) e Lady Raya (Russia). Le loro creazioni raccontano il cappello come forma espressiva che dialoga con moda, scultura e performance.
Programma e attrazioni
Tra i pezzi in esposizione anche l'abito con cappello e veletta indossato da Patty Pravo al Festival di Sanremo 2026, firmato dallo stilista Simone Folco, testimonianza del ritorno dell'headwear sulla scena contemporanea. Il programma prevede momenti aperti al pubblico. Tra questi "Scatti in Cornice", set fotografico dedicato alle creazioni, e una masterclass sull'arte di indossare il cappello guidata dall'esperto d'immagine Pablo Ardizzone. In apertura, venerdì 20 marzo alle 15, è prevista l'inaugurazione seguita dalla tavola rotonda "Cappelli in movimento: l'evoluzione di un'icona di stile".
Il percorso espositivo sarà arricchito dalla "Seven Jewels Collection" di Maison Lumiéra, sette fragranze ispirate alle gemme preziose, e da una selezione di arredi artigianali firmati Plinio il Giovane, in un dialogo tra moda, design e cultura del fare. La manifestazione concluderà con la cerimonia di premiazione dedicata ai designer, con riconoscimenti per eleganza, ricerca e innovazione.
Ingresso e accessibilità
L'ingresso è gratuito. Una scelta che punta a rendere accessibile al pubblico un ambito spesso percepito come di nicchia, favorendo la diffusione della cultura della modisteria e il confronto internazionale.