Gli oscar dell'eleganza. Jessie Buckley vince anche sul red carpet

AGI - Chi si aspettava una notte degli Oscar dominata dal glamour non è rimasto deluso. Il red carpet del Dolby Theatre per la 98ª edizione degli Academy Awards non è soltanto l'ingresso all'evento cardine dell'industria cinematografica globale, ma un appuntamento irrinunciabile per anticipare temi e tendenze di moda per la stagione primaverile. Da sempre un compendio di eleganza, classicità cromatica e incursioni eccentriche.
L'edizione di quest'anno ha visto una decisa virata verso le tonalità primaverili. Jessie Buckley, premiata con l'Oscar come miglior attrice per il suo ruolo in Hamnet, ha dominato la scena con una creazione Chanel composta da un corpetto rosso a spalle scoperte e una gonna rosa fluente.
L'esplosione cromatica e il debutto della primavera
Notevole anche l'impatto di Chase Infiniti (One Battle After Another); l'attrice ha optato per un abito lilla Louis Vuitton caratterizzato da un corpetto aderente e una cascata di volant laterali. Il veterano Spike Lee ha mantenuto fede al suo stile distintivo, spezzando un completo dai toni neutri con un cappello e un papillon viola acceso, un tributo cromatico che il regista riserva tradizionalmente alla memoria di Prince.
Il rigore del bianco e nero
Il dualismo cromatico più classico ha trovato interpretazioni di rilievo nelle scelte delle protagoniste della categoria miglior attrice. Rose Byrne ha sfilato in un abito Dior nero senza spalline con applicazioni floreali bianche. Intervistata da ABC in merito al film che le è valso la candidatura, l'attrice ha definito l'opera un "esame della genitorialità."
Altrettanto seguiti i look di Emma Stone (Bugonia) in un abito bianco scintillante Louis Vuitton con maniche a capo; Teyana Taylor in Chanel smanicato con piume bianche e nere e pannello trasparente; Michael B. Jordan il vincitore del premio come miglior attore per Sinners ha scelto un completo Louis Vuitton personalizzato, caratterizzato da un colletto verticale di ispirazione orientale e bottoni in onice.
Dal ghiaccio al red carpet: l'hockey protagonista
Una delle presenze più discusse della serata è stata quella di Hudson Williams, protagonista della serie virale Rivalità Accesa. Williams, reduce da impegni mediatici di alto profilo tra l'Italia e il Saturday Night Live, ha indossato un completo doppiopetto Balenciaga total black, impreziosito da una spilla gioiello.
Il legame tra il cinema e il mondo dell'hockey è stato ulteriormente suggellato dalla presenza di Hilary Knight e Hannah Bilka, campionesse della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio e medaglie d'oro olimpiche, che hanno calcato il tappeto rosso celebrando il loro esordio agli Academy Awards.