Quando cervello, corpo e microbiota dialogano. Esce 'La mente radiosa'

AGI - "La mente radiosa. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita" è il titolo del bestseller di Eliana Liotta e Michela Matteoli, edito da Sonzogno. È un libro che racconta in modo affascinante i dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota. Un punto di vista inedito, che parte dagli studi recenti di neuroscienze e approda a discipline nascenti come la psichiatria nutrizionale e il neurometabolismo. Le nostre menti si sono accese come stelle nell'universo dei viventi. Non sappiamo come siano emerse dai circuiti nervosi primitivi ma siamo certi che possiamo coltivarle perché restino luminose, calde, magnifiche. Dal libro è tratta la lectio scenica delle autrici che si terrà al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano lunedì 4 maggio alle ore 20.30.
La giornalista e saggista Eliana Liotta e la neuroscienziata Michela Matteoli propongono una visione in linea con le scoperte recenti: una mente incarnata nel cervello e in dialogo continuo con il corpo e con il microbiota intestinale. Proprio questa dimensione materiale merita interesse, a partire dall'alimentazione. Dall'analisi dei dati scientifici emerge che, in media, italiane e italiani sono carenti di sostanze essenziali per il sistema nervoso, come gli omega-3 e le vitamine B e D. Rischiamo di avere cervelli malnutriti in una società opulenta, e non stupisce che la conseguenza siano stati ansiosi, senso di fatica, disturbi del sonno o difficoltà di concentrazione.
I 12 nutrimenti per una mente radiosa
Ma le nostre menti straordinarie hanno fame anche di sentimenti, spiritualità, pace. Sono creatrici di mondi che palpitano nella musica, nell'arte, nei teatri, nei film. E tutti questi pensieri, esperienze, emozioni ci modificano, fisicamente. "Il nostro cervello muta mentre viviamo" scrivono le autrici. "E noi possiamo, sempre, cercare di diventare persone migliori." Prendiamoci cura della nostra mente, diamole quello di cui ha bisogno: stimoli, relazioni, sfide, bellezza. Alleniamola con amore. E lei ci ripagherà, radiosa, per molti anni a venire.
Quali sono i 12 nutrimenti per avere una mente radiosa?
1) Stare con gli altri - Il nostro cervello ama l'amore e l'amicizia. Prove schiaccianti suggeriscono che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Per la felicità, per la salute e per la longevità.
2) Apprendere - Imparare, in ogni fase della vita, significa costruire un cervello più connesso, più veloce, più ricco.
3) Dormire il giusto - Il primo vantaggio del sonno è che serve a inibire il cortisolo, l'ormone della vigilanza (e dello stress), mandando giù la pressione arteriosa e i battiti del cuore.
4) Fare attività fisica - L'attività fisica può prolungare la giovinezza del cervello.
5) Seguire la dieta mediterranea - E se tutto quello stress, quella stanchezza, quella mancanza di energia che proviamo fossero collegati a ciò che mangiamo o che non mangiamo? Il cervello ha fame di cibo vero, è la parte più affamata del nostro corpo. E noi non ci occupiamo del suo appetito. Non quanto dovremmo.
6) Stare alla luce del sole - Non tutti sanno che produciamo più serotonina, la molecola detta della felicità, sotto la luce del sole. Stare fuori ogni giorno per una quindicina di minuti può fare la differenza sull'umore.
7) Rilassarsi - Il sistema nervoso parasimpatico di cui fa parte il nervo vago ci aiuta a riposare, digerire e calmarci. Il contrario del sistema simpatico, che invece interviene nelle situazioni di stress e ci pone in stato di allerta. Si può migliorare il tono vagale (e l'umore) con la respirazione profonda, trattenendo l'aria per quattro secondi e attivando il diaframma.
8) Provare piacere - Noi abbiamo bisogno del piacere per sopravvivere. Il suo richiamo ci sospinge in un gioco orchestrato dalla natura verso attività che sono essenziali per la nostra esistenza e per la riproduzione della specie. Inseguire e ottenere una gratificazione è una delle basi su cui si costruisce una mente radiosa, in un equilibrio che non sempre è semplice.
9) Abbracciare la spiritualità - Già nel 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità aveva riconosciuto che "il tema della spiritualità non può essere eluso" quando si parla di salute.
10) Meravigliarsi - E se lo stupore fosse paragonabile a una cura? Una terapia per le menti accartocciate nell'ansia? Nuovi studi si stanno concentrando su un'emozione che in passato era stata sottovalutata.
11) Leggere - Leggere è una via straordinaria per vivere tante vite, che diventano sinapsi nel cervello. E seppure un giorno dovessimo perdere qualche pezzetto di memoria, avremmo comunque nella nostra riserva cognitiva Harry Potter o Mago Merlino a fare una piccola alchimia.
12) Coltivare la pace - La mente è radiosa quando non viene oscurata dal rancore e dall'odio. L'eccesso di emozioni negative crea un rumore che annebbia la mente. Dagli studi emerge invece che provare compassione per gli altri ci calma e riduce lo stress.
Il libro di Eliana Liotta, Michela Matteoli è in libreria da martedì 17 marzo 2026.