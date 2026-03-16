Il capitombolo di Chalamet un balletto mancato

AGI - Che cos'è un capitombolo e cos'è il genio dell'attore? Scomodando Treccani il capitombolo rappresenta una caduta improvvisa e scomposta, caratterizzata solitamente da una perdita totale d'equilibrio che porta il corpo a ribaltarsi o a ruzzolare in avanti. Scomodando Monicelli, il genio è fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione.
Timothée Chalamet torna a casa senza Oscar ma carico di meme pronti all'uso sui social. Nella passata edizione aveva sfoderato tutto il coraggio dei suoi trent'anni per sfoggiare un completo giallo canarino. Quest'anno, più adulto e maturo, anche artisticamente, si è presentato in total white, mitigando l'espressione da angelo di celluloide inforcando un paio di occhiali scuri dalla foggia decisamente dura. Lenti scurissime anche per proteggersi dai paparazzi assiepati sul red carpet come da tradizione. E non si è negato all'affetto dei fan, concedendo selfie e strette di mano come se non ci fosse un domani.
Il capitombolo di Timothée Chalamet
Qualcosa però non ha funzionato nel copione da divo in ascesa e a beneficio di un solo obiettivo attento abbiamo un unico frame di quello che, con un termine un po' demodé, si può definire soltanto un capitombolo: testa in giù gambe all'aria sulla scalinata rossa del Dolby Theatre, con gli addetti alla sicurezza che cercano di accompagnare una caduta scomposta e imprevedibile che termina ai piedi dei fotografi troppo impegnati a immortalare l'arrivo delle star, per accorgersi del bel Timothée.
Il genio dell'attore in azione
Caduta spettacolare, fuori dal copione che non scoraggia il protagonista candidato a miglior attore per 'Marty Supreme'. E allora cos'è il genio? Un balzo in avanti, una rapida scrollata della polvere dal bel vestito bianco e il ritorno deciso sulla scalinata rossa, dritto alla meta. Senza più occhiali scuri, però. Ma non basta: per assecondare la citazione monicelliana avrebbe dovuto prendere lezioni di danza, e magari uscire dall’impaccio improvvisando un balletto. Così, tanto per rimangiarsi un'uscita infelice di qualche giorno avanti.