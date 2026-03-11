Walter Musco presenta “Ovo Sapiens”: uova tra arte e gusto

AGI - Un percorso tra materia, riflessioni e silenzi. Dal 20 marzo e per tutto il periodo pasquale, è in mostra una collezione Uova di Pasqua 2026 al Pastry Lab di Largo Bompiani: 25 pezzi unici per un viaggio tra gusto e arte di Walter Musco che da oltre un decennio si fa interprete della Pasqua e lo fa attraverso le sue iconiche "Uova".
Il dialogo tra arte contemporanea e cioccolato
Dal dialogo con i grandi artisti del nostro tempo, come Banksy, Cattelan e Fontana passando per il grande omaggio alla Capitale con la mostra "Roma Città Aperta" del 2024, fino all'arte dei manga lo scorso anno, il pastry chef romano ha trasformato l'arte del cioccolato in linguaggio culturale. Se fino ad oggi ogni collezione ha raccontato opere e autori replicando gesti, colori o intenzioni attraverso il cioccolato, ora è arrivato il momento in cui il richiamo ai grandi maestri lascia spazio allo sguardo personale.
“Ovo Sapiens. Origini”: la nuova collezione di Walter Musco
"Ovo Sapiens. Origini: sull'essenziale, il necessario, il silenzio" è la nuova collezione di Uova di Pasqua firmata da Walter Musco, in mostra dal 20 marzo per tutto il periodo pasquale nella sua "bottega" di Largo Bompiani. Con questo nuovo progetto, il più radicale della sua ricerca, Musco si spoglia di ogni riferimento esplicito: niente citazioni, nessun fronzolo ne' ornamento.
Materia, imperfezione e minimalismo
Protagonista è la materia allo stato originario, il non finito, tra superfici grezze ed errori non corretti ma accolti come parte integrante dell'opera. A livello stilistico, la forza espressiva del brutalismo incontra l'essenzialità della Bauhaus, richiami primordiali, forme neolitiche e una palette di colori volutamente limitata, dove l'onestà del gesto creativo diventa linguaggio e valore estetico.
Una mostra come esperienza sensoriale
"Origini è una mostra che supera il concetto di esposizione per trasformarsi in atto meditativo capace di coinvolgere tutti i sensi - racconta Walter Musco - Tutto è nato da una forte esigenza personale di ricerca e da profondi momenti di riflessione legati alla nostra epoca. L'intenzione è quella di eliminare il superfluo, che quotidianamente ci distrae, per concentrarsi solo su ciò che è veramente necessario.
Ogni uovo è un pezzo unico ma parte del tutto, concepito come opera ma, al tempo stesso, destinato al consumo valorizzando così la qualità del nostro cioccolato firmato Valrhona: la durabilità fisiologicamente ridotta del prodotto è infatti parte integrante del messaggio."
Suoni, profumi e installazioni
Il cambio di passo è netto: "Origini" è il risultato di un attento lavoro di sottrazione e di ritorno consapevole alla sostanza: questo il fil rouge dell'intera mostra che si ritrova anche nel sound design e nelle installazioni olfattive pensate per l'occasione. Suoni grezzi realizzati con il contributo di rumoristi, fragranze di terra bagnata e di sottobosco, create in collaborazione con una profumiera.
A ciò, per la presentazione di venerdì 20 marzo, si aggiunge una proposta gastronomica essenziale composta da alimenti primari come pane, miele e radici che accompagneranno il percorso espositivo, riportando alla terra e al gesto del nutrire.
La colomba speciale firmata con Giulio Zoli
Sempre a tema Pasqua Walter Musco ha pensato anche all'altra grande protagonista di questo periodo, ovvero la colomba. Alla linea di colombe artigianali, quest'anno si andrà ad aggiungere una special edition firmata a quattro mani con Giulio Zoli, chef del bellissimo Nomos Ante. Da questa stimolante collaborazione nasce infatti un prodotto ispirato agli Spaghetti Citrus, cavallo di battaglia del giovane chef e che evidentemente avrà nei diversi tipi di limone utilizzati la sua caratteristica principale.