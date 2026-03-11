Il teatro Sannazaro sarà acquistato dallo Stato

AGI - Il teatro Sannazaro sarà "acquisito dal ministero". Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Napoli, dopo una riunione in prefettura con i proprietari del teatro Sannazaro, distrutto da un incendio il 17 febbraio scorso.
È stata una riunione molto concreta, è stata velocissima, fattiva e concreta. Il risultato di questa prima riunione - dice il ministro Giuli - fatta insieme con la proprietà e poi successivamente con i gestori è che iniziamo da subito i lavori. Il nostro cosiddetto cronoprogramma prevede l'acquisto del Sannazaro e la continuità nella programmazione della stagione del teatro. Il ministero della Cultura acquisterà il teatro Sannazaro.
Il processo di acquisizione e l'allineamento
Ci sarà una valutazione di congruità, ma non ci saranno ostacoli, ve lo posso assicurare. Saremo veloci e soprattutto siamo tutti allineati, quando tutti hanno lo stesso intento si procede spediti e su questo, consentitemi di ringraziare i proprietari che sono stati davvero veloci, appassionati nel dolore ma altrettanto ad accondiscendere la nostra volontà di acquistare. Risponde così ai giornalisti, che chiedono se è già stato definito il valore di compravendita per il teatro Sannazaro, distrutto dall'incendio del 17 febbraio scorso, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
Il coinvolgimento degli enti locali
Il ministro, rispetto al coinvolgimento di altri enti locali, in particolare regione e comune di Napoli, assicura che "acquista il ministero della Cultura ma è ovvio che è un'operazione corale altrimenti non saremmo qui in questa bella prefettura avendo interloquito con il presidente della regione, con il sindaco e con tutte le persone che hanno a cuore il progetto Sannazaro".
Il valore del Sannazaro e la sua rinascita
Il ministero della Cultura non acquisterà "ceneri" ha detto Giuli, sottolineando il valore storico e culturale dell'immobile che ha ospitato dalla metà dell'800 il Sannazaro. Certo, questa è una frase che abbiamo condiviso tutti quanti. I proprietari non stanno vendendo delle ceneri e il ministero sta acquistando un blasone, un posto che ha un'anima, un'anima ferita ma viva. Non sono ceneri, sono semplicemente i resti di un incendio da cui rinascerà come una fenice, un magnifico Sannazaro nuovo.
La continuità della stagione teatrale
Per garantire la prosecuzione della stagione teatrale del Sannazaro, si metterà a disposizione, nelle condizioni che troveremo in base ad un accordo con i gestori, uno spazio che potrebbe essere anche dentro il Palazzo Reale affinché le attività teatrali del Sannazaro proseguano, aggiunge Giuli.
L'impegno collettivo per il Sannazaro
Siamo tutti allineati, dal signor prefetto, al sindaco, al presidente di regione, al ministro che vi sto parlando - conclude - nel garantire continuità alla grande famiglia del Sannazaro, che va dalla proprietà che cede, ai gestori e soprattutto alla comunità che continuerà a vivere nel teatro e per il teatro.